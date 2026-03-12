Pánico en Michigan

Matan a un hombre que embistió y atacó una de las sinagogas más grandes de Estados Unidos

En un clima de máxima tensión internacional, un atacante estrelló su vehículo y abrió fuego contra el Templo Israel en West Bloomfield. La rápida reacción de la seguridad evitó una masacre, mientras el FBI investiga posibles vínculos terroristas en el marco de la guerra entre EE.UU., Israel e Irán.