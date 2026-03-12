#HOY:

Matan a un hombre que embistió y atacó una de las sinagogas más grandes de Estados Unidos

En un clima de máxima tensión internacional, un atacante estrelló su vehículo y abrió fuego contra el Templo Israel en West Bloomfield. La rápida reacción de la seguridad evitó una masacre, mientras el FBI investiga posibles vínculos terroristas en el marco de la guerra entre EE.UU., Israel e Irán.

Humo saliendo del edificio después de que la Policía Estatal de Michigan reportara un tiroteo en la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield. REUTERS. Humo saliendo del edificio después de que la Policía Estatal de Michigan reportara un tiroteo en la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield. REUTERS.
Un grave atentado sacudió este jueves 12 de marzo la tranquilidad del suburbio de West Bloomfield, en las afueras de Detroit, Michigan. Un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue abatido por las fuerzas de seguridad tras protagonizar un violento ataque contra la sinagoga Temple Israel, uno de los centros de culto judío más importantes de la región.

El incidente, que incluyó la embestida de un vehículo, disparos y el hallazgo de explosivos, ha puesto en alerta máxima a todas las instituciones de la comunidad en territorio estadounidense.

El ataque: cronología del terror

Minutos después de las 13:30 (hora local), el sospechoso condujo su vehículo a alta velocidad con un objetivo claro: las puertas principales del templo. Tras estrellarse, el automóvil comenzó a incendiarse en los pasillos exteriores del edificio. Según el Sheriff del Condado de Oakland, Michael Bouchard, el atacante no se detuvo tras el impacto; descendió del vehículo armado con un fusil de asalto y comenzó a disparar mientras avanzaba por el recinto.

La tragedia pudo ser mucho mayor de no ser por la inmediata respuesta del personal de seguridad de la sinagoga y los agentes policiales que patrullaban la zona, reforzada precisamente por las alertas de seguridad vigentes. Tras un breve pero intenso intercambio de disparos, el agresor fue neutralizado y declarado muerto en el lugar.

Smoke rises from the building after the Michigan State Police reported an active shooting incident at the Temple Israel Synagogue in West Bloomfield, Michigan, U.S., March 12, 2026 in a still image from video. ABC Affiliate WXYZ via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDITTras un breve pero intenso intercambio de disparos, el agresor fue neutralizado y declarado muerto en el lugar. REUTERS

Escenario de guerra y explosivos

Imágenes aéreas captadas durante la tarde mostraron densas columnas de humo saliendo del techo del edificio. Equipos de bomberos trabajaron para sofocar las llamas originadas por el coche bomba, mientras que brigadas de explosivos (K-9 y técnicos en bombas) inspeccionaron el resto del vehículo, donde se encontró "una cantidad significativa" de material explosivo adicional.

Mirá tambiénDos muertos tras un tiroteo en una universidad de Carolina del Sur

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales entre los feligreses ni el personal del centro educativo infantil que funciona en el predio. Solo un guardia de seguridad resultó herido tras ser golpeado por el vehículo, aunque se encuentra fuera de peligro.

Padres y niños son escoltados por la policía hasta sus autos luego de que un sospechoso estrellara su camioneta en el pasillo de la sinagoga. Eric Seals/REUTERS.

Alerta máxima y contexto geopolítico

Este atentado ocurre en un momento de extrema fragilidad global. Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron acciones militares directas contra Irán, el FBI elevó los niveles de alerta terrorista ante posibles represalias en suelo americano.

"Llevamos dos semanas preparándonos para una posibilidad como esta", admitió el Sheriff Bouchard ante la prensa internacional. Por su parte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, calificó el acto como un ataque antisemita "desgarrador" y reafirmó que el odio no tiene lugar en su estado.

