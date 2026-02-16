Tiroteo en Rhode Island: varios heridos tras un ataque cerca de un estadio en Pawtucket

Un tiroteo registrado este domingo en las inmediaciones de un estadio en Pawtucket, estado de Rhode Island (Estados Unidos), dejó varios heridos y generó un amplio operativo policial. Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió en las cercanías del Lynch Arena, donde se desarrollaba un evento deportivo, y que los lesionados fueron trasladados a centros de salud de la zona.
Qué ocurrió y dónde
El episodio se produjo en la ciudad de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, en las inmediaciones del Lynch Arena, un recinto utilizado para actividades deportivas y recreativas. Según informaron medios locales y la Policía, se escucharon múltiples disparos en el exterior del estadio, lo que provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.
El hecho ocurrió durante la jornada del domingo y motivó la rápida intervención de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, que acordonaron el área y evacuaron preventivamente a los asistentes.
Heridos y operativo policial
Las autoridades confirmaron que varias personas resultaron heridas por impactos de bala. Si bien no se informó oficialmente el número exacto de víctimas ni la gravedad de las lesiones, los heridos fueron derivados a hospitales cercanos para su atención.
La Policía de Pawtucket inició una investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con el o los responsables. Hasta el momento no trascendió si hay detenidos vinculados al hecho.
De acuerdo con los primeros datos, el tiroteo habría ocurrido en el exterior del recinto y no dentro del estadio. Las fuerzas de seguridad trabajan en la recopilación de imágenes de cámaras de vigilancia y testimonios de testigos para esclarecer el móvil del ataque.
Las autoridades locales pidieron colaboración a la comunidad y recomendaron evitar la zona mientras se desarrollan las tareas investigativas.
Violencia armada en EE.UU.
El episodio vuelve a poner el foco en la problemática de la violencia armada en Estados Unidos, donde este tipo de incidentes se registran con frecuencia en distintos estados. Si bien las causas del ataque en Pawtucket aún no fueron determinadas, el hecho generó conmoción en la comunidad local.
El tiroteo en las inmediaciones del Lynch Arena dejó a la ciudad de Pawtucket en estado de alerta y con una investigación abierta para esclarecer responsabilidades. Mientras se aguardan precisiones oficiales sobre el estado de los heridos y posibles detenidos, la comunidad permanece atenta a la evolución del caso.