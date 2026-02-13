Dos muertos tras un tiroteo en una universidad de Carolina del Sur
El ataque ocurrió dentro de un complejo habitacional del campus y obligó a activar un confinamiento de varias horas, mientras las autoridades investigan lo sucedido y asisten a la comunidad académica afectada.
El hecho ocurrió en el campus de la entidad educativa, la cual permanecía cerrada.
La comunidad académica de la Universidad Estatal de Carolina del Sur atraviesa horas de conmoción tras un violento tiroteo registrado en la noche del jueves dentro de un complejo habitacional estudiantil. El ataque dejó como saldo dos personas fallecidas y una tercera herida, cuyo estado de salud no fue informado oficialmente por las autoridades.
El episodio generó una inmediata respuesta de seguridad y mantuvo al campus bajo un estricto confinamiento durante gran parte de la madrugada, mientras las fuerzas policiales avanzaban con las primeras diligencias.
Confinamientototal
Los primeros reportes de disparos se registraron alrededor de las 9:15 de la noche, cuando se alertó sobre una situación armada dentro de un departamento de las Hugine Suites, residencias ubicadas en el campus universitario de Orangeburg. Ante la gravedad de la denuncia, la universidad activó de inmediato su protocolo de emergencia y ordenó el cierre total de las instalaciones.
Tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur.
El confinamiento se extendió durante casi ocho horas. Testigos describieron un escenario de fuerte tensión, con patrulleros, sirenas y agentes desplegados en distintos sectores del predio. Recién cerca de las 5:00 de la mañana del viernes las autoridades confirmaron que el encierro preventivo podía levantarse, aunque la vigilancia policial continuó activa.
Investigaciónyhermetismo
La investigación quedó a cargo de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, con apoyo de la policía universitaria y la oficina del sheriff del condado de Orangeburg. Hasta el momento, no se difundieron identidades de las víctimas ni se confirmó si formaban parte de la comunidad estudiantil.
Tampoco trascendieron detalles sobre posibles responsables ni detenciones vinculadas al ataque. Las autoridades mantienen un fuerte hermetismo mientras continúan con las pericias dentro del complejo habitacional y la recolección de testimonios.
Impactoen la vidaacadémica
Como respuesta inmediata a la tragedia, la universidad resolvió suspender todas las clases previstas para este viernes. Desde la conducción académica informaron además que se habilitaron servicios de contención emocional y asistencia psicológica para estudiantes, docentes y personal, ante el impacto que generó el hecho.
Mientras la investigación sigue abierta y se aguarda un comunicado oficial con mayores precisiones, la comunidad universitaria permanece en estado de duelo y alerta, atravesada por un episodio de violencia que interrumpió abruptamente la vida cotidiana del campus.