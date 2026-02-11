Tiroteo en una escuela de Canadá dejó nueve muertos y 27 heridos
La violencia irrumpió en una comunidad aislada y desencadenó una rápida respuesta policial y sanitaria. El ataque se extendió a una vivienda cercana y obligó a suspender las actividades educativas mientras avanza la investigación.
La tranquilidad de Tumbler Ridge, una pequeña ciudad ubicada en al oeste de Canadá, se vio abruptamente quebrada el martes por un ataque armado de extrema violencia. Un tiroteo que se inició dentro de una escuela secundaria y continuó en una vivienda cercana dejó un saldo de nueve personas asesinadas y decenas de heridos.
La Real Policía Montada de Canadá confirmó que siete de las víctimas murieron en el establecimiento educativo, mientras que otras dos fueron encontradas sin vida en una residencia vinculada al ataque. Además, el episodio dejó un saldo de 27 personas heridas, dos de ellas en estado grave.
El ataque yla respuesta policial
Las autoridades recibieron una alerta por la presencia de un tirador activo dentro de la escuela secundaria de Tumbler Ridge. Al ingresar al edificio, los efectivos hallaron a seis personas fallecidas. Una séptima víctima, que presentaba heridas de arma de fuego, fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero murió durante el trayecto.
Horas más tarde, los uniformados localizaron al presunto autor del ataque. Según informaron los investigadores, el sospechoso fue encontrado muerto con una herida que sería autoinfligida. Hasta el momento, la policía no confirmó detalles sobre su identidad ni sobre el arma utilizada. Aunque algunos medios locales mencionaron que se trataría de una mujer, la RCMP evitó brindar precisiones al respecto.
La policía canadiense informó que siete de las víctimas murieron en el centro educativo.
Las autoridades señalaron que no existen indicios de otros atacantes ni de una amenaza activa para la población, por lo que la alerta de emergencia fue levantada una vez asegurada la zona.
Decenas de heridos
El tiroteo dejó un total de 27 personas heridas. Dos permanecen internadas en estado crítico, mientras que las restantes sufrieron lesiones de menor gravedad. Ante la magnitud del episodio, el Centro de Salud de Tumbler Ridge activó el Código Naranja, un protocolo reservado para incidentes con múltiples víctimas.
Esta medida implicó la restricción del acceso al centro sanitario y la reorganización de los recursos médicos disponibles. Las autoridades de salud solicitaron a los residentes que requirieran atención no urgente que postergaran sus consultas para no saturar el sistema.
La respuesta se coordinó entre la Autoridad Sanitaria del Norte, los Servicios de Salud de Emergencia de Columbia Británica y la Real Policía Montada de Canadá, en un esfuerzo conjunto para asistir a las víctimas y controlar la situación.
Evacuación, cierre de escuelas y apoyo a la comunidad
Tras el ataque, unas 100 personas que se encontraban dentro de las instalaciones educativas, entre estudiantes y personal escolar, fueron evacuadas de manera segura. La ministra de Seguridad Pública y procuradora general de Columbia Británica, Nina Krieger, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó el impacto devastador del hecho tanto en la localidad como en la provincia.
Las escuelas primarias y secundarias de Tumbler Ridge permanecerán cerradas durante el resto de la semana. El distrito escolar informó que la suspensión de actividades busca priorizar la contención emocional y la seguridad de la comunidad educativa. También se anunció la puesta en marcha de servicios de apoyo psicológico y asistencia comunitaria, cuyos detalles serán comunicados a través de redes sociales oficiales.
Por su parte, el comandante de la RCMP, Ken Floyd, resaltó la rápida intervención de los equipos de emergencia y la colaboración de los vecinos en un contexto que describió como extremadamente difícil. Subrayó que la investigación continúa para reconstruir con precisión lo ocurrido y comprender las circunstancias que derivaron en uno de los episodios más trágicos registrados en esta región remota de Canadá.