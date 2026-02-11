Tenía antecedentes "por su salud mental"

Identificaron a la sospechosa por la masacre en una escuela de Canadá

Se trata de Jesse Van Rootselaar, una mujer trans de 18 años que murió en el lugar. Según informó la policía, primero mató a su madre y a su hermanastro en el domicilio familiar antes de atacar la escuela cercana.