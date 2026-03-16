15 provincias a oscuras

Apagón total en Cuba: colapsó el sistema eléctrico y Trump amenaza con "tomar" la isla

En una jornada dramática, la isla sufrió una desconexión total de su red energética dejando a millones de ciudadanos sin suministro y los servicios básicos paralizados. En ese escenario de vulnerabilidad extrema, el presidente estadounidense subió la tensión internacional al sugerir que Washington podría intervenir ante el colapso del régimen.