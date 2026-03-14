Crece el malestar social

Crisis en Cuba: incendiaron una sede del Partido Comunista y la represión dejó un herido de bala

La escalada de violencia en la isla alcanzó un punto crítico este sábado. Un joven resultó herido de bala durante los enfrentamientos, mientras el desabastecimiento y los cortes de energía profundizan el malestar ciudadano.