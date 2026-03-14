Crisis en Cuba: incendiaron una sede del Partido Comunista y la represión dejó un herido de bala
La escalada de violencia en la isla alcanzó un punto crítico este sábado. Un joven resultó herido de bala durante los enfrentamientos, mientras el desabastecimiento y los cortes de energía profundizan el malestar ciudadano.
La movilización, que inició de manera pacífica, se tornó violenta cuando las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a la multitud.
La tensión acumulada durante meses de carencias extremas explotó este sábado en Cuba. Lo que comenzó como una protesta por la falta de servicios básicos y alimentos derivó en un estallido de furia popular que terminó con el incendio de una sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) y al menos una persona herida de gravedad por un disparo de arma de fuego.
Una chispa en medio del apagón
El detonante de la jornada fue, una vez más, la precariedad de la vida cotidiana. En un contexto donde los cortes de luz se extienden por más de 12 horas y el acceso a la canasta básica es casi nulo, cientos de ciudadanos salieron a las calles. La movilización, que inició de manera pacífica, se tornó violenta cuando las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a la multitud.
En este escenario de caos, un grupo de manifestantes rodeó una de las sedes zonales del PCC. Según reportes locales y registros audiovisuales, el edificio fue atacado con objetos contundentes antes de ser envuelto por el fuego. El hecho representa un desafío simbólico de enorme magnitud en un país donde la disidencia pública suele ser reprimida de inmediato.
Un niño guía dos caballos mientras camina junto a una pila de basura en llamas. REUTERS/Norlys Perez
Sangre en las calles
La situación pasó de la protesta al drama cuando se confirmó el ingreso de un joven de aproximadamente 20 años a un centro asistencial con una herida de bala. Testigos presenciales aseguran que el disparo provino de agentes uniformados que intentaban retomar el control de la zona incendiada.
"Esto ya no es solo hambre, es desesperación. No tenemos nada que perder porque ya nos quitaron todo", expresó un residente de la zona afectada, quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias, en un mensaje que refleja el sentimiento generalizado de una población que parece haber perdido el miedo.
Un hombre camina por una calle durante un apagón. REUTERS/Norlys Perez
El contexto de una crisis sistémica
La crisis que atraviesa Cuba en este marzo de 2026 no es aislada. Se suma a una serie de protestas que han venido ganando terreno desde el histórico 11 de julio de 2021. Sin embargo, la virulencia de este sábado marca un nuevo hito. La falta de combustible ha paralizado el transporte y la producción, dejando a las góndolas vacías y a las familias en una situación de vulnerabilidad extrema.
Desde el oficialismo, la narrativa suele apuntar al embargo internacional, pero en las calles el reclamo se dirige directamente a la gestión del Palacio de la Revolución. La incapacidad del Estado para garantizar los servicios mínimos ha fracturado el contrato social a niveles que parecen difíciles de reparar.
Lo ocurrido hoy en la isla es el fiel reflejo de una olla a presión que se quedó sin válvula de escape. El incendio de la sede partidaria y la aparición de heridos de bala sitúan a Cuba en una encrucijada peligrosa: o se abre un canal de diálogo real que atienda las necesidades básicas del pueblo, o la violencia amenaza con convertirse en el nuevo y triste lenguaje cotidiano de una nación que clama por un respiro.