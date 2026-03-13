Cuba confirma que abrió el diálogo con EE.UU para buscar soluciones en plena crisis energética

El presidente de Cuba confirmó que se iniciaron conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos, mientras la isla atraviesa una crisis de combustible, apagones y protestas nocturnas.
El diálogo entre La Habana y Washington podría abrir nuevas vías para aliviar la crisis energética, en medio de presiones por cambios políticos en la isla.
El presidente de Cuba confirmó que se iniciaron conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos, mientras la isla atraviesa una crisis de combustible, apagones y protestas nocturnas.
Miguel Díaz-Canel indicó desde la sede del Comité Central del Partido Comunista que comenzaron contactos con la administración de Donald Trump para “buscar soluciones” mediante el diálogo a las diferencias bilaterales.
El mandatario sostuvo que hubo “factores internacionales” que facilitaron esos intercambios y encuadró el proceso como “sensible”, conducido con “seriedad y responsabilidad” para alejarse de la confrontación. Remarcó que, históricamente, Cuba evita responder a “campañas especulativas”, en alusión a filtraciones y versiones previas.
Horas antes del discurso, el Gobierno cubano anunció la liberación de 51 presos con mediación del Vaticano. Díaz-Canel defendió la decisión como soberana y ligada a una “vocación humanista”, en un punto que lleva años de reclamo social dentro de la isla.
Desde Washington, Trump reaccionó con un mensaje más medido de lo habitual al amplificar una nota periodística sobre el tema, aunque —según el mismo reporte— su entorno deslizó que la Casa Blanca apunta a cambios en el liderazgo cubano. La mención aparece en un contexto de presión explícita: el presidente estadounidense volvió a hablar de un “gran cambio” próximo para Cuba en un acto político en Florida.
El mensaje se emitió en medio de una crisis económica que, según reconoció el propio Díaz-Canel, se agravó por un “cerco energético” que dejó al país sin ingresos de combustible durante más de tres meses.
En el impacto cotidiano, enumeró suspensión de clases, transporte escaso y apagones prolongados; en la calle, se multiplicaron cacerolazos nocturnos como protesta.
El Gobierno cubano vincula este escenario con la “emergencia nacional” declarada por Washington a fines de enero, que, según La Habana, cortó el flujo de petróleo que llegaba desde Venezuela o México.
En la comparecencia llamó la atención la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”— señalado como interlocutor en contactos con Marco Rubio, el secretario de Estado al que Trump le asignó el “expediente Cuba”.
Díaz-Canel no detalló el temario de negociación, pero la nota menciona indicios que se asoman alrededor del diálogo: permisos para importación de petróleo por privados y señales sobre reformas económicas en la isla.