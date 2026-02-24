#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Narcotráfico

México bajo fuego: el desafío de la seguridad nacional tras el abatimiento de "El Mencho"

Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum despliega miles de efectivos para contener los narcobloqueos, el analista Joaquín Bernardis advirtió en CyD Litoral sobre el riesgo de una "atomización" de la violencia en el territorio mexicano.

México bajo fuego. Crédito: Reuters.México bajo fuego. Crédito: Reuters.
Seguinos en
Por: 

La confirmación de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha sumergido a México en una de sus crisis de seguridad más agudas de los últimos años.

El operativo de precisión ejecutado por fuerzas especiales en Tapalpa, Jalisco, no solo terminó con la vida del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que desató una respuesta asimétrica y violenta que alcanzó a más de 20 estados de la República.

Mirá tambiénMéxico bajo alerta máxima: refuerzan la seguridad nacional tras el abatimiento de "El Mencho"

Desde la madrugada del lunes, el país ha sido testigo de "narcobloqueos", incendios de comercios y ataques directos a instituciones bancarias. El saldo preliminar habla de al menos 26 muertos, entre ellos 17 efectivos de seguridad, lo que refleja la capacidad de fuego de una organización que, pese a perder a su cabeza, mantiene una estructura operativa intacta en gran parte del territorio.

"Un éxito táctico con riesgos estratégicos"

En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis ofreció una perspectiva detallada sobre lo que significa este hito para la administración de Claudia Sheinbaum. Para el experto, aunque el abatimiento representa una victoria política necesaria frente a las presiones externas, el escenario futuro es incierto.

"Estamos ante un éxito táctico innegable para el Estado mexicano, pero que abre una caja de Pandora en términos de seguridad regional", señaló Bernardis. Según el analista, la desaparición del Mencho no implica el fin del CJNG, sino posiblemente su transformación.

"El mayor riesgo ahora no es solo la represalia inmediata, sino la atomización del cártel. Cuando una estructura tan vertical pierde a su líder carismático y autoritario, suelen surgir facciones internas que disputan el control de manera mucho más sangrienta y desordenada", advirtió Bernardis.

A soldier stands guard on a street in a tourist area a day after a series of blockades and attacks by organized crime following a military operation in which cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," was killed in Jalisco state, in Puerto Vallarta, Mexico, February 23, 2026. REUTERS/Daniel Becerril?El desafío de la seguridad nacional tras el abatimiento de "El Mencho". Crédito: Reuters.

El factor Trump y la presión internacional

Bernardis también vinculó este operativo con el contexto geopolítico actual, marcando la relevancia de la cooperación con Estados Unidos. El analista destacó que este golpe llega en un momento de alta tensión con la Casa Blanca, donde la administración de Donald Trump había amenazado con acciones directas en suelo mexicano si no se mostraban resultados contundentes contra el tráfico de fentanilo.

"Este operativo da un respiro al gabinete de seguridad liderado por Omar García Harfuch", explicó Bernardis a CyD Litoral. "Sin embargo, el desafío de Sheinbaum será demostrar que puede mantener el control del territorio sin depender exclusivamente de estos golpes de efecto que, históricamente, han generado picos de violencia civil".

(260223) -- CIUDAD DE MEXICO, 23 febrero, 2026 (Xinhua) -- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, participa durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, capital de México, el 23 de febrero de 2026. Sheinbaum reafirmó el compromiso de la administración con la seguridad nacional y el restablecimiento de la paz, al tiempo que extendió el mayor reconocimiento de la labor a las Fuerzas Armadas "extraordinarias" que cuentan con enorme preparación y patriotismo. (Xinhua/Francisco Cañedo) (fc) (rtg) (ah) (ce)El gobierno de Claudia Sheinbaum busca contener los narcobloqueos. Crédito: Xinhua.

Hacia un nuevo paradigma de seguridad

Mientras el Gobierno de México refuerza la presencia militar con 2.500 soldados adicionales en Jalisco, la sociedad civil permanece en vilo. La suspensión de clases y el cierre preventivo de consulados en ciudades estratégicas como Guadalajara y Puerto Vallarta marcan el pulso de un país que intenta recuperar la normalidad.

Mirá tambiénAsí era la lujosa casa donde "El Mencho" se escondía antes de ser abatido en Jalisco

Para Joaquín Bernardis, la clave de los próximos meses estará en la capacidad del Estado para ocupar los vacíos de poder antes de que otros grupos, como el Cártel de Sinaloa, intenten capitalizar la debilidad de sus rivales.

"El abatimiento del Mencho es el fin de una era, pero el inicio de un conflicto de sucesión que pondrá a prueba la resiliencia de las instituciones mexicanas", concluyó el especialista.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
México
Narcotráfico
Videos
CYD Litoral
Estados Unidos
Donald Trump

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro