Video: tornados y tormentas dejaron al menos cuatro muertos en Michigan

Una jornada marcada por el clima extremo sacudió este viernes el sur del estado de Michigan, en Estados Unidos. Fuertes tormentas y al menos un tornado impactaron en distintas localidades, provocando graves daños materiales, cuatro víctimas fatales y decenas de personas heridas.
Las escenas posteriores al paso del fenómeno mostraron viviendas destruidas, techos arrancados, árboles caídos y barrios enteros cubiertos de escombros, reflejando la magnitud del desastre.
Una de las áreas más afectadas fue la zona de Union Lake, cerca de la localidad de Union City. Allí, un tornado causó la muerte de tres personas y dejó al menos 12 heridos, según confirmaron autoridades del Departamento de Policía del condado de Branch.
El tornado sorprendió a los vecinos y dejó escenas de pánico. Crédito: REUTERS.
A unos 80 kilómetros al suroeste, en el condado de Cass, las autoridades reportaron otra víctima fatal y varios heridos luego de que otro tornado tocara tierra en la región.
Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para asistir a los damnificados y evaluar los daños provocados por el fenómeno.
Videosregistraronel momento
Vecinos de la zona captaron en videos el dramático momento en que el tornado se formaba y avanzaba sobre el área.
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la presencia de al menos un tornado cerca de Union City y advirtió sobre otros posibles fenómenos similares en la región.
De acuerdo con el meteorólogo David Roth, del Centro de Predicción Meteorológica en Maryland, las tormentas se generaron por la combinación de un sistema que transportó humedad desde el Golfo de México junto con un frente cálido que favoreció la formación de tornados.
Este tipo de fenómenos no suele ser frecuente en Michigan. El estado registra en promedio unos 15 tornados por año, una cifra muy inferior a la de otros estados como Texas, que tiene alrededor de 155 anuales, o Kansas, con unos 96.
Alerta en varias regiones
Ante la gravedad de la situación, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ordenó la activación del Centro de Operaciones de Emergencia estatal para coordinar las tareas de respuesta y asistencia.
Las tormentas también generaron cortes de energía, rutas bloqueadas y problemas en los servicios de telefonía e internet.
El sistema meteorológico no solo impactó en Michigan. En el condado de St. Joseph, cerca de la frontera con Indiana, las autoridades pidieron a la población buscar refugio ante la amenaza de tormentas severas y posibles tornados, con vientos que superaron los 96 km/h.
En Oklahoma, otro tornado provocó daños importantes en el condado de Okmulgee, al sur de la ciudad de Tulsa. El fenómeno dejó un rastro de destrucción de más de seis kilómetros, derribó árboles de gran tamaño y provocó cortes de electricidad que afectaron a más de 1600 personas.