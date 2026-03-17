Suba del 1% en febrero

Los precios mayoristas desaceleran por tercer mes consecutivo en Argentina

Los productos nacionales se encarecieron 1,3% pero la baja en los importados -del 2,7%- moderó el promedio. Se esperan subas en tarifas, que no son registros “mayoristas”, por lo que el IPC de los próximos meses no copiará niveles similares.