Los precios mayoristas desaceleran por tercer mes consecutivo en Argentina
Los productos nacionales se encarecieron 1,3% pero la baja en los importados -del 2,7%- moderó el promedio. Se esperan subas en tarifas, que no son registros “mayoristas”, por lo que el IPC de los próximos meses no copiará niveles similares.
Imagen ilustrativa. Puerto en la ciudad de Buenos Aires. Crédito: REUTERS/Miguel Lo Bianco
Este resultado mensual fue consecuencia de un alza del 1,3% en los productos nacionales, que logró absorber la baja del 2,7% en los productos importados
Por su parte el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo, señala una suba mensual del 0,7%, un incremento interanual del 25,1% y un acumulado del 2,2% en lo que va del 2026. El comportamiento se explica por el aumento del 0,9% en productos nacionales y la caída del 2,6% en los importados
Los precios mayoristas aumentaron 1% en febrero de 2026 respecto del mes previo y 25,6% interanual. Crédito: INDEC
El índice de precios básicos del productor (IPP), mide la variación promedio de los precios percibidos por el productor local; se excluyen los bienes importados y, en la ponderación de cada actividad, se incluyen las exportaciones. El tratamiento impositivo es el mismo que en el IPIB.
En este caso el indicador expuso incrementos del 0,7% en el mes y una suba interanual del 26,0%. La versión para el primer bimestre del año acumuló un 2,3%.
Sectores con mayor impacto
Dentro de los productos nacionales, las divisiones que más influyeron positivamente en el nivel general del IPIM durante febrero fueron:
Petróleo crudo y gas: Aumento mensual del 3,7% y una incidencia del 0,27%
Alimentos y bebidas: Variación mensual del 2,1% e incidencia del 0,26%
Energía eléctrica: Registró el mayor salto porcentual con un 7,1% mensual, aportando un 0,12% al índice general
Productos agropecuarios: Con una suba del 2,0% mensual y una incidencia del 0,24%
Por el contrario, algunos rubros mostraron variaciones negativas en el mes, como los productos metálicos básicos (-1,9%), máquinas y equipos (-1,1%) y los productos de caucho y plástico (-0,5%)
El aporte de la “apertura”
Lo que se resiente en varios sectores productivos internos, se refleja como ancla inflacionaria. Los precios mayorista de los productos importados registraron una caída en febrero de 2026, lo cual contribuyó a moderar el incremento del índice general de precios mayoristas.
En el Índice de precios internos al por mayor (IPIM), los productos importados tuvieron una baja del 2,7% respecto al mes anterior. Esta disminución compensó parcialmente el aumento de los productos nacionales (que subieron un 1,3%), permitiendo que el nivel general del IPIM se ubicara en un 1,0% mensual
En los dos primeros meses de 2026, los productos importados acumulan una baja del 1,2%. Dentro de la estructura del IPIM, la división de productos importados tuvo una incidencia de -0,19% en la variación del nivel general de febrero
El impacto en los consumidores
La fuerte desaceleración en los precios mayoristas tiene un impacto potencialmente favorable en la dinámica de la inflación (IPC) de Argentina en los próximos meses, aunque con efectos parciales y rezagados.
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de febrero es menor al +1,7% de enero y al 2,4% dediciembre 2025. La desaceleración es clara y el acumulado interanual del mayorista ronda el 25,6% (muy por debajo del IPC interanual de 33,1%).
Los precios mayoristas actúan como indicador adelantado del IPC, pero no son lineales. Además hay un rezago de 1 a 3 meses en la transmisión a precios al consumidor (especialmente en alimentos, bebidas y manufacturas).
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En febrero el IPC fue 2,9% (igual que enero), con fuerte impulso de servicios y tarifas (vivienda 6,8%). Los bienes subieron menos (alimentos 3,3%).
Para los analistas, el precio mayorista debe correr varios meses por debajo del 2% antes de encontrar un correlato equivalente en el indicador de precios al consumidor.
El IPC sigue dominado por servicios regulados (tarifas de luz/gas/agua, transporte, alquileres) y salarios/indexación, que responden poco al mayorista. Ese dato metodológico explica por qué el cambio en la forma de medir el indicador se postergó para que impacte menos en la “inflación de Milei”.
En marzo-abril todavía pueden pesar ajustes tarifarios pendientes y algo de inercia. Por eso, la baja mayorista no provocará una caída brusca inmediata, sino una desaceleración gradual del IPC mensual (hacia 2,5%-2,7% o menos en los próximos 2-3 meses, según proyecciones privadas coincidentes).