Según el INDEC

A media máquina: la industria arrancó el 2026 operando al 53,6% de su capacidad

El dato marca que casi la mitad de las fábricas tiene capacidad ociosa, con rubros como el automotriz y textiles bien por debajo del promedio, en medio de la discusión sobre competitividad, apertura y costos internos, del gobierno nacional con el sector.