La guerra en Irán provocó la primera renuncia de alto nivel en el gobierno de Trump
Joseph Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, renunció en rechazo a la guerra contra Irán. En su carta, afirmó que Teherán no representaba una amenaza inminente para Washington.
Joseph Kent renunció con efecto inmediato al Centro Nacional Antiterrorista. Foto: Reuters
Joseph Kent presentó este martes su renuncia como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos y se convirtió en el primer funcionario de alto nivel en dejar el gobierno de Donald Trump por desacuerdos con la guerra contra Irán. La salida tuvo efecto inmediato y abrió una nueva grieta interna en Washington en plena escalada militar.
En la carta que envió al presidente, Kent sostuvo que Irán “no representaba una amenaza inminente” para Estados Unidos y cuestionó el argumento central con el que la Casa Blanca justificó la ofensiva. También atribuyó el inicio de la guerra a la presión ejercida por Israel y por su lobby en territorio estadounidense.
Joseph Kent renunció con efecto inmediato al Centro Nacional Antiterrorista.
Una renuncia que golpea el relato oficial
La dimisión impacta porque contradice de manera frontal la explicación pública del gobierno. Desde el inicio de la ofensiva, Trump y sus funcionarios insistieron en que Irán suponía un peligro inmediato y que el ataque era necesario para evitar una amenaza mayor. Kent rompió con esa línea y expuso el desacuerdo desde adentro del aparato de seguridad nacional.
La respuesta presidencial fue inmediata. Trump lo calificó como alguien “débil en seguridad” y defendió otra vez la idea de que Irán sí constituía una amenaza. Ese cruce profundizó la dimensión política de una renuncia que ya venía cargada de tensión por el contenido de la carta y por el momento en que se produjo.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
La salida de Kent dejó al descubierto divisiones dentro del oficialismo sobre la conveniencia de abrir un nuevo frente bélico en Medio Oriente. La guerra contra Irán ya había generado reparos entre sectores del ala no intervencionista del trumpismo, que cuestionan el costo político, militar y estratégico de una escalada en la región.
En paralelo, la renuncia reactivó el debate sobre la información de inteligencia utilizada para justificar la ofensiva. Kent sostuvo que hubo una campaña de desinformación que empujó a Trump a creer que existía una amenaza inminente y una posibilidad de victoria rápida, una descripción que amplificó la pelea interna sobre cómo se tomó la decisión de atacar.
Joseph Kent renunció con efecto inmediato al Centro Nacional Antiterrorista.
El contexto de una guerra que sigue escalando
La dimisión llegó cuando el conflicto ya entró en su tercera semana y sin señales claras de descompresión. En ese marco, la administración enfrenta presión internacional, cuestionamientos domésticos y nuevos costos geopolíticos vinculados al petróleo, al estrecho de Ormuz y a la estabilidad regional.
Además del impacto externo, la salida del jefe antiterrorista sacudió un área especialmente sensible del gobierno. El Centro Nacional Antiterrorista ocupa un rol clave en la evaluación de amenazas y en la coordinación de inteligencia, por lo que la renuncia no quedó reducida a un gesto político: también proyecta incertidumbre institucional en un momento de alta tensión internacional.
Quién es Joseph Kent
Kent había sido designado por Trump y era una figura identificada con posiciones duras en seguridad y con una mirada crítica sobre nuevas guerras en Medio Oriente. Ex boina verde y ex agente vinculado al ámbito de inteligencia, llegó al cargo con respaldo del entorno trumpista, pero también con antecedentes polémicos por sus vínculos con sectores de extrema derecha.