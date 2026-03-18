Guerra en Medio Oriente

EE.UU. retira al USS Gerald R. Ford del frente con Irán tras un incendio a bordo

El portaaviones más moderno de la Marina estadounidense será trasladado a la base naval de Souda Bay, en Creta, luego de un incendio que duró más de 30 horas. El Pentágono sostiene que el buque sigue operativo.