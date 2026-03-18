Alerta mundial

Irán atacó un nodo clave de gas en Qatar y hay máxima tensión por el suministro energético global

El complejo de Ras Laffan sufrió daños extensos tras una ofensiva con misiles. El golpe a la mayor planta de GNL del mundo disparó el precio del crudo y encendió las alarmas por posibles faltantes en el mercado internacional.