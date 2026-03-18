Irán atacó un nodo clave de gas en Qatar y hay máxima tensión por el suministro energético global
El complejo de Ras Laffan sufrió daños extensos tras una ofensiva con misiles. El golpe a la mayor planta de GNL del mundo disparó el precio del crudo y encendió las alarmas por posibles faltantes en el mercado internacional.
Ras Laffan sufrió daños extensos tras el ataque iraní con misiles. Foto: Reuters
El conflicto en Medio Oriente sumó este miércoles un nuevo salto de riesgo con el ataque iraní sobre Ras Laffan, en la costa norte de Qatar, una de las instalaciones energéticas más sensibles del planeta. La ofensiva llegó como represalia por los golpes sufridos horas antes sobre infraestructura gasífera iraní y volvió a colocar al mercado global de la energía en estado de máxima tensión.
La empresa estatal qatarí informó que los misiles provocaron “daños extensos” en la ciudad industrial de Ras Laffan. También indicó que los equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener los incendios y que todo el personal fue localizado, sin víctimas reportadas hasta el momento.
Qatar confirmó incendios en la mayor planta de GNL del mundo. Foto: Reuters
Un golpe sobre un nodo clave del gas mundial
Ras Laffan concentra las operaciones centrales de gas natural licuado de Qatar y es considerado el mayor complejo de GNL del mundo. El impacto sobre esa zona profundiza el temor a una interrupción prolongada del suministro internacional, en un contexto en el que la guerra ya venía alterando rutas marítimas, producción y comercio energético en el Golfo.
La magnitud del episodio quedó subrayada también por la reacción oficial de Doha. Qatar calificó el ataque como una amenaza directa a su seguridad nacional y lo presentó como una peligrosa escalada sobre infraestructura crítica. Esa lectura fue compartida por otros actores regionales, que volvieron a advertir por el impacto potencial sobre la estabilidad energética global.
La represalia llegó tras los ataques sobre South Pars
La ofensiva iraní se produjo después de que instalaciones vinculadas a South Pars, uno de los mayores yacimientos gasíferos del mundo, fueran alcanzadas en Irán. Ese campo es especialmente sensible porque está conectado geológicamente con el sistema gasífero qatarí y su alteración tiene consecuencias que exceden las fronteras iraníes.
Antes del ataque a Ras Laffan, medios estatales iraníes ya habían difundido advertencias para evacuar instalaciones energéticas en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La amenaza anticipaba que nuevos golpes podían llegar “en las próximas horas”, algo que terminó concretándose sobre el principal nodo de GNL qatarí.
La escalada se trasladó de inmediato a los precios. El Brent superó los 108 dólares y en algunos tramos de la jornada se acercó a los 110, impulsado por el temor a mayores interrupciones de oferta en petróleo y gas. La preocupación no pasa solo por Ras Laffan, sino por la posibilidad de que la guerra siga extendiéndose sobre infraestructura energética y rutas de exportación.
El golpe potencial sobre el GNL es especialmente delicado. Qatar figura entre los mayores exportadores mundiales y una afectación sostenida en Ras Laffan podría prolongar el faltante en un mercado ya tensionado por la paralización de producción y por la crisis logística asociada al estrecho de Ormuz.
Una guerra que ya apunta a la infraestructura energética
Con este episodio, la guerra entró en una fase todavía más peligrosa: la de los ataques directos sobre nodos energéticos estratégicos. Ya no se trata solo de posiciones militares o bases, sino de instalaciones cuyo daño repercute sobre abastecimiento, precios, transporte y seguridad industrial en toda la región. Esa deriva es la que hoy explica la alarma internacional.
El ataque llegó horas después de los golpes sobre South Pars en Irán. Foto: Reuters
La cadena de represalias deja además a los países del Golfo frente a un dilema cada vez más complejo. Mientras crece la presión para evitar una guerra regional abierta, los principales complejos de petróleo y gas quedaron expuestos como objetivos posibles, con consecuencias que ya se sienten más allá de Medio Oriente.