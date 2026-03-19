Medio Oriente

Europa y Japón se dicen "listos para contribuir" a la seguridad del estrecho de Ormuz

Los países mostraron a través de un comunicado conjunto predisposición a colaborar con la custodia de buques ante la intensificación de ataques por parte de Irán que provocan un alza en los precios del petróleo y el gas en el mercado global.