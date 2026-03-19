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Europa y Japón se dicen "listos para contribuir" a la seguridad del estrecho de Ormuz

Los países mostraron a través de un comunicado conjunto predisposición a colaborar con la custodia de buques ante la intensificación de ataques por parte de Irán que provocan un alza en los precios del petróleo y el gas en el mercado global.

Buques cisterna navegan en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Foto: REUTERS / Stringer.Buques cisterna navegan en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Foto: REUTERS / Stringer.
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Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón firmaron una declaración conjunta para respaldar “esfuerzos apropiados” con el foco puesto ene estabilizar el mercado energéticos en medio del conflicto en Medio Oriente.

La declaración condena “en los términos más enérgicos” ataques atribuidos a Irán contra buques comerciales desarmados y contra infraestructura civil (incluidas instalaciones de petróleo y gas), y describen un cierre de facto del estrecho de Ormuz.

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En el texto, piden a Irán que detenga amenazas, colocación de minas y ataques con drones y misiles, y plantean que la libertad de navegación es un principio del derecho internacional. También reclaman una “moratoria inmediata” sobre ataques a infraestructura civil, en particular energética.

Donald Trump había pedido días atrás a los estados miembros de la OTAN colaboración para la vigilancia del estrecho, que fue cerrado por Irán para la mayoría del tráfico, en respuesta a la campaña bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mercado energético en la mira

El trasfondo marca que los precios del petróleo volvieron a subir, impulsados por la intensificación de los ataques de Irán a instalaciones energéticas en Oriente Medio, en respuesta a una ofensiva israelí sobre un campo gasífero relevante para Teherán.

El punto de inflexión fue el ataque iraní contra Ras Laffan (Qatar), un complejo clave para exportación de GNL, y lo enmarcó en una cadena de golpes sobre infraestructura regional (incluyendo Yanbu en Arabia Saudita, refinerías en Kuwait y la instalación gasífera de Habshan en Emiratos).

CCTV footage shows smoke rising from Israel's Haifa refinery after a reported Iranian attack, in Haifa, Israel, March 19, 2026, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in this screengrab from video obtained from social media. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TIMESTAMP OVERLAY FROM SOURCE. VERIFICATION: - Reuters verified the location by the buildings and structures in the refinery, which matched satellite and file imagery to coordinates 32.79421502655376, 35.04339973693372. - The date was verified by Israel's Energy Ministry reports of an Iranian missile attack on Thursday at Israel's Oil Refineries in the northern port city of Haifa.Humo saliendo de la refinería de Haifa, Israel, tras un presunto ataque iraní este jueves. Foto: REUTERS.

En ese clima, el Brent llegó a moverse este jueves cerca de 10% y se estabilizó en torno a US$113, mientras el gas europeo subió 25% en un día y acumulaba más de 60% desde el inicio del conflicto, fechado el 28 de febrero.

Qué implica la "contribuición"

El comunicado no anuncia un despliegue naval concreto: habla de “contribuir a esfuerzos apropiados” para asegurar el pasaje y “da la bienvenida” a los países que ya están en planificación preparatoria.

Gas prices are seen at a gas station on Capitol Hill, amid the U.S.-Israeli war with Iran, in Washington, D.C., U.S., March 19, 2026. REUTERS/Nathan HowardLos precios del combustible en aumento, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán. Foto: REUTERS / Nathan Howard.

En paralelo, respalda la liberación coordinada de reservas estratégicas autorizada por la Agencia Internacional de la Energía y promete otras medidas para estabilizar mercados, incluida coordinación con países productores para aumentar oferta.

En la Unión Europea, sin embargo, también asoma una cautela: días antes, la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, dijo que los ministros no mostraron “apetito” por ampliar por ahora el mandato de una misión naval de la UE para cubrir el estrecho de Ormuz, aunque sí expresaron deseo de reforzar activos en la operación existente.

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