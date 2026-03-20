Irán amenaza con lanzar ataques a destinos turísticos de todo el mundo

Irán amenazó este viernes con atacar lugares de recreo y turísticos en todo el mundo, e insistió en que sigue fabricando misiles, como advertencia ante los ataques de Israel y los Estados Unidos.
El general Shekarchi advierte sobre la inseguridad en sitios recreativos del mundo como represalia por los ataques de Israel y Estados Unidos, elevando tensiones y recordando tácticas pasadas de presión internacional.
Irán amenazó este viernes con atacar lugares de recreo y turísticos en todo el mundo, e insistió en que sigue fabricando misiles, como advertencia ante los ataques de Israel y los Estados Unidos.
El máximo portavoz militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió que “los parques, las zonas recreativas y los destinos turísticos” de todo el mundo no serán seguros para los enemigos de Teherán, lo que reaviva la preocupación de que pueda volver a utilizar ataques militantes fuera de Medio Oriente como táctica de presión, reportó la cadena CBS News.
Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán refutó el viernes la afirmación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del día anterior, de que la armada iraní había sido hundida y su fuerza aérea estaba hecha pedazos, y que la capacidad de Irán para producir misiles balísticos había sido eliminada.
“Estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular con el almacenamiento”, declaró el portavoz, el general Ali Mohammad Naeini, según publicó el periódico de la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).
El nuevo mensaje del ayatola Mojtaba Jamenei alimenta dudas sobre Irán. Por segunda vez desde que llegó al poder, el nuevo líder supremo ha difundido un supuesto mensaje sin la confirmación clave: estoy vivo y bien.
El mensaje de Año Nuevo del viernes volvió a no incluir audio ni video del líder, ni siquiera una imagen fija claramente reciente o verificable. Esto ocurre incluso después de la muerte de su jefe de seguridad, Ali Larijani, y de que el primer ministro Netanyahu, afirmara que no sabía quién estaba gobernando Irán.
Ya no puede explicarse únicamente por razones de seguridad: claramente hay un problema con la condición física o el nivel de conciencia de Mojtaba Jamenei que le impide disipar las dudas. Esto aumentará los temores de que existe un vacío en la cúpula en Teherán y de que los sectores más duros están haciendo todo lo posible por causar daño y demostrar su capacidad de liderazgo en medio de ese vacío.
Sin embargo, su mensaje sí incluyó algunos elementos de nueva política. Afirmó que los ataques en Turquía y Omán no provinieron de Irán, sino de Israel, en un intento de reparar relaciones, y de confundir, con una ya conocida narrativa de falsa bandera.
También aseguró haber recorrido de manera anónima las calles de Irán en taxi, escuchando quejas sobre la economía (gestionada por su padre) y dijo coincidir en gran medida con ellas. Pidió a los medios vigilar la disidencia y elogió la capacidad de Irán para contener el “golpe de Estado”, en referencia a las protestas, de enero.
Pero, en última instancia, no hubo mensaje que pudiera desviar la atención de la pregunta central: ¿está consciente y en control, y si no, quién lo está?