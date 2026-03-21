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EE.UU. desplegó miles de marines al estrecho de Ormuz tras cierre de Irán

La maniobra tuvo como objetivo asegurar el flujo de petróleo en la zona y brindar alternativas de protección naval frente a la creciente tensión entre países de la región.

EE.UU. moviliza miles de marines. Crédito: REUTERS.EE.UU. moviliza miles de marines. Crédito: REUTERS.
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El ejército estadounidense ha iniciado el envío de un gran buque de asalto anfibio con miles de infantes de Marina y marinos adicionales hacia el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, según confirmaron tres funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca busca garantizar el tránsito del petróleo tras el cierre parcial del paso por Irán, que se produjo luego de los ataques de Estados Unidos e Israel.

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La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) zarpará desde San Diego a bordo del USS Boxer, sumándose a los efectivos de la 31ª MEU que ya se dirigen a la región desde Japón en el USS Tripoli. Según informaron fuentes oficiales, esta operación busca ofrecer opciones para misiones de seguridad marítima o evacuaciones sin comprometer grandes fuerzas terrestres de inmediato.

El presidente Donald Trump criticó a los aliados de la OTAN por no participar del conflicto, calificándolos de "cobardes" y advirtiendo que "lo recordaremos". El mandatario aseguró que las maniobras militares son la clave para reabrir el paso petrolero y controlar los altos precios del crudo.

Ground crew personnel handle handle munitions at RAF Fairford airbase, used by United States Air Force (USAF) personnel, amid the U.S.–Israeli conflict with Iran, in Fairford, Gloucestershire, Britain, March 21, 2026. REUTERS/Toby ShepheardPersonal de tierra manipula municiones en la base aérea RAF Fairford. Crédito: REUTERS.

Impacto económico

Desde el inicio del conflicto, los precios del petróleo subieron aproximadamente un 50%, con el crudo Brent cerca de los 110 dólares por barril. Aunque el conflicto termine rápidamente, la recuperación de la oferta será lenta debido al cierre virtual del estrecho, por donde circula el 20% del petróleo y gas natural licuado a nivel mundial.

A USAF B-1B bomber takes off from RAF Fairford airbase, used by United States Air Force (USAF) personnel, amid the U.S.–Israeli conflict with Iran, in Fairford, Gloucestershire, Britain, March 21, 2026. REUTERS/Toby ShepheardFuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), en medio del conflicto. Crédito: REUTERS.

Israel anunció que evitará nuevos ataques al yacimiento de gas de South Pars, mientras que la petrolera estatal de Kuwait confirmó que su refinería de Mina Al-Ahmadi sufrió múltiples ataques con drones.

Escenario internacional

Países como Alemania, Reino Unido y Francia se comprometieron a garantizar la seguridad del paso por el estrecho, siempre que cese la hostilidad. Fuentes militares indicaron que Washington evalúa incluso la posibilidad de desembarcos en territorio iraní para asegurar el suministro energético y proteger a las fuerzas estadounidenses desplegadas.

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