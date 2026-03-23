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Desencuentros en las declaraciones oficiales de Estados Unidos e Irán que siembran dudas

Trump anunció el comienzo de negociaciones y un alto el fuego. Teherán lo niega y se especula con Omán como el camino del acuerdo. Israel no cesó sus operaciones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei. Crédito: Reuters y ATTA KENARE)Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei. Crédito: Reuters y ATTA KENARE)
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En el primer acto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el retraso por cinco días de un ataque a puntos nucleares claves de Irán en el marco de supuestas negociaciones avanzadas para acordar la paz.

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En el segundo acto, medios pseudo oficiales de Irán indicaban que no había “conversaciones productivas” como había asegurado el inquilino de la Casa Blanca. Horas más tarde, el propio portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, negó que se hubieran producido dichas conversaciones.

El tercer acto es una reafirmación desde Washington y un extraño mensaje en el cual Trump afirma hablar con quien realmente se encuentra en el poder y que “no sabe nada” sobre el Líder Supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí.

U.S. President Donald Trump and Defense Secretary Pete Hegseth attend a roundtable on public safety at Memphis Air National Guard Base in Memphis, Tennessee, U.S., March 23, 2026. REUTERS/Kevin LamarqueDonald Trump junto a su secretario de Guerra, Pete Hegseth. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

Con este escenario, se plantean una serie de interrogantes, con posible respuesta en un país de la península arábiga. En simultáneo, Israel no detuvo sus operaciones en Teherán y expertos locales hablan ante los medios de “paciencia” y no “velocidad”.

¿El camino es por Omán?

En la misma jornada en la que se da el desencuentro entre EE.UU. e Irán, posiblemente con tergiversaciones desde ambos bandos para beneficio discursivo, hubo un comunicado oficial desde Omán que podría responder la incógnita sobre eventuales acuerdos.

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Badr Albusaidi, ministro de Relaciones Exteriores omaní, compartió en X un mensaje que mantiene la línea crítica para ambos bandos y con anuncio de “avances” en negociaciones para habilitar el paso por el estrecho de Ormuz.

“Independientemente de la opinión que se tenga sobre Irán, esta guerra no es obra suya. Esto ya está causando problemas económicos generalizados y temo que empeoren mucho si el conflicto continúa”, ´publicó Albusaidi y agregó:“Omán está trabajando intensamente para establecer mecanismos que garanticen el paso seguro por el estrecho de Ormuz”.

No brindó detalles sobre este diálogo al respecto del paso marítimo más sensible para el comercio internacional actual. Lo cierto es que las declaraciones de Trump, y quizás en menor medida estas, redujeron nuevamente el valor del barril de crudo en las últimas horas.

El comunicado en X de Badr Albusaidi.El comunicado en X de Badr Albusaidi.

Omán, del otro lado del estrecho y en la punta de la península ibérica, es la única respuesta lógica de momento al anuncio estadounidense. Qatar, la otra sede habitual de reuniones de paz en la región, comunicó oficialmente que no estableció ningún tipo de conversaciones.

El otro que interviene, según filtraciones de las comunicaciones oficiales dentro de su Cancillería, es Turquía. Su ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, realizó el fin de semana más de una docena de llamadas con representantes de Irán, Egipto, Estados Unidos y la Unión Europea.

El accionar de Israel

Mientras se comunican estos avances, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no detuvieron sus operaciones y brindaron detalles respecto a una serie de ataques a cuarteles generales del “régimen terrorista iraní” en Teherán.

Según indicaron, se trató de una intervención con decenas de aviones de combate de la FAI que emplearon más de 100 municiones en alcances dirigidos contra una base de la Fuerza Quds utilizada como centro de mando para coordinar y supervisar actividades de inteligencia y operativas, un cuartel general de defensa aérea de la Guardia Revolucionaria Islámica y el cuartel general de sus Fuerzas Terrestres, un cuartel general de inteligencia de la Fuerza Quds y una instalación de fabricación de misiles de crucero navales.

La situación podría tornarse aún más compleja ya que la agencia semioficial iraní Fars News asegura que se están preparando planes para posibles acciones dirigidas contra Tel Aviv y algunos aliados regionales de Estados Unidos e Israel. “Se han preparado planes especiales esta noche para Tel Aviv y algunos aliados regionales de EE.UU. e Israel, que eliminarán por completo cualquier esperanza de negociación de la mente de los agresores”, dijo el comunicado.

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