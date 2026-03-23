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Conflicto en Medio Oriente

Trump anunció negociaciones con Irán y frenó ataques por cinco días

El mandatario comunicó que ordenó detener por cinco días los ataques a infraestructuras iraníes mientras avanzan las conversaciones diplomáticas, en un intento por reducir la tensión en la región.

El Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln .El Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln .
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Donald Trump realizó un anuncio inesperado este lunes al informar que Estados Unidos avanza en negociaciones con Irán. A través de un mensaje en la red social Truth Social, el mandatario indicó que ordenó suspender los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes por un plazo de cinco días.

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Negociaciones en medio del conflicto

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, luego de recientes bombardeos del ejército estadounidense sobre instalaciones de agua y energía en territorio iraní. Estas acciones habían intensificado el conflicto y generado fuertes advertencias por parte de las autoridades iraníes.

An Indian liquefied petroleum gas (LPG) carrier, Shivalik, arrives at Mundra Port via the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Gujarat, India, March 16, 2026. REUTERS/Amit DaveIrán amenazó con cerrar el tránsito en el estrecho de Ormuz ante la tensión con EE. UU.

En ese escenario, desde el gobierno vinculado a Mojtaba Khamenei se había amenazado con cerrar el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo, además de posibles ataques contra infraestructura estratégica en la región.

Ataques suspendidos

En su mensaje, Trump señaló que en los últimos días se llevaron adelante conversaciones “muy buenas y productivas” con Irán, orientadas a alcanzar una resolución total del conflicto.

A partir de ese diálogo, indicó que instruyó al Departamento de Guerra a posponer cualquier ofensiva contra centrales eléctricas e instalaciones energéticas iraníes durante cinco días, siempre y cuando continúen las reuniones en curso.

Smoke rises after an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from Marjayoun, Lebanon, March 22, 2026. REUTERS/Karamallah DaherHumo tras un ataque israelí, luego de una escalada entre Hezbolá e Israel.

Expectativa por los próximos días

El mandatario remarcó que las negociaciones seguirán a lo largo de la semana y destacó el carácter “profundo, detallado y constructivo” de los intercambios.

La decisión abre una ventana de expectativa en medio de la crisis, aunque el escenario continúa siendo delicado y sujeto a la evolución de las conversaciones diplomáticas.

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