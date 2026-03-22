Cuba se alista para un avance de Estados Unidos, en medio de una crisis energética
El viceministro de Exteriores cubano aseguró que La Habana se encuentra en preparación militar ante la eventualidad de un ataque de Washington, aunque mantienen su postura pacífica. Mientras, el segundo apagón en una semana expone la fragilidad de la red eléctrica de la isla ante el bloque norteamericano.
Soldados cubanos participan en una parada militar. Imagen de archivo. Foto: YAMIL LAGE/AFP/Getty Images
El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos, pero insistió en que su país "no tiene disputa" alguna con Washington. Las declaraciones las emitió en una entrevista con el programa "Meet the Press,” de la cadena NBC News.
"Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar", expresó el político. "Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos", agregó.
Cuba intenta restablecer el suministro eléctrico tras el segundo colapso de su red en una semana, en medio de un bloqueo petrolero estadounidense. Foto: REUTERS / Norlys Perez.
El viceministro de Exteriores recalcó que Cuba no ve "ninguna justificación" para que tenga lugar una acción militar, porque el país es "pacífico" y no representa "ninguna amenaza" para Estados Unidos. Fernández reiteró además que Cuba "no tiene ningún conflicto" con EE.UU: "Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar".
Nuevo apagón
La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentaban este domingo restablecer el suministro eléctrico en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de parte de la administración de Donald Trump. En la entrevista, grabada antes del apagón, Fernández aseguró que están trabajando "de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación”, en referencia a los constantes apagones.
"Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre". La energía ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin luz el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.
Cuba intenta restablecer el suministro eléctrico tras el segundo colapso de su red en una semana, en medio de un bloqueo petrolero estadounidense. Foto: REUTERS / Norlys Perez.
Las tensiones entre EE.UU. y Cuba se intensificaron tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, advirtieron entonces que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar estadounidense. "Si viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado", declaró Rubio en ese momento.
Nueva ayuda humanitaria de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un nuevo envío por barco de ayuda humanitaria para Cuba, sumida en una profunda crisis económica y sometida a fuertes presiones de Estados Unidos.
Sheinbaum añadió que continúa "buscando la manera" de enviar combustible a la isla "sin afectar a México", debido a las sanciones que el gobierno estadounidense amenaza con imponer a quien suministre petróleo a Cuba.
El barco que partirá del puerto de Veracruz (oriente) se suma a otros tres envíos de más de 3.000 toneladas de víveres que salieron en febrero.
Mientras, en el puerto mexicano de Progreso, estado de Yucatán (sureste), una embarcación con 30 toneladas de provisiones recolectadas por oenegés prepara su partida hacia Cuba.
La gobernante izquierdista también se refirió a este convoy y dijo que la Secretaría de Marina busca que los activistas "tengan todos los permisos y todas las condiciones de seguridad para que puedan partir".