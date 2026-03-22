Escala la tensión

Cuba se alista para un avance de Estados Unidos, en medio de una crisis energética

El viceministro de Exteriores cubano aseguró que La Habana se encuentra en preparación militar ante la eventualidad de un ataque de Washington, aunque mantienen su postura pacífica. Mientras, el segundo apagón en una semana expone la fragilidad de la red eléctrica de la isla ante el bloque norteamericano.