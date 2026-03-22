El G7 exige a Irán cesar ataques en ante el recrudecimiento del conflicto en el Estrecho de Ormuz

Los países del G7 hicieron un llamamiento a Irán para que cese los ataques a los países de Medio Oriente en un contexto de creciente tensión internacional.
El bloque de las siete potencias emitió una declaración conjunta en el que condena la ofensiva iraní, destacando la importancia de la seguridad y defensa regional.
Los países del G7 hicieron un llamamiento a Irán para que cese los ataques a los países de Medio Oriente en un contexto de creciente tensión internacional.
A través de una declaración de firme apoyo a las naciones de la región, el bloque respondió con unidad y determinación frente a lo que calificó como una ofensiva injustificada por parte de Teherán, como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.
El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, expresó mediante sus canales oficiales que “ante los inaceptables ataques de Irán en Oriente Medio, el G7 respondió con unidad y determinación, firmando una declaración de firme apoyo a los países de la región”.
Asimismo, el funcionario remarcó la urgencia de una desescalada al sostener: “Hacemos un llamamiento al régimen iraní para que cese de inmediato y sin condiciones los ataques y reiteramos con firmeza la importancia de garantizar la seguridad de la navegación, incluso en el estrecho de Ormuz”.
El grupo de las siete potencias se mantiene cohesionado en su postura de resguardar la estabilidad en la zona y el derecho a la defensa de los territorios agredidos.
En este sentido, Tajani subrayó que “el G7 se mantiene unido en su apoyo al derecho de los Estados afectados por ataques injustificados de Irán o sus aliados a defender su soberanía y a proteger a sus ciudadanos”.
Finalmente, el comunicado internacional hizo especial hincapié en la situación de violencia que atraviesan otros puntos geográficos de la zona, concluyendo con una condena explícita: “Asimismo, condenamos en los términos más enérgicos los graves ataques perpetrados en Irak.”