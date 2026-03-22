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Irán continúa con el bloqueo del Estrecho de Ormuz y desafía a Trump

En una respuesta directa a las presiones de Washington, Teherán restringió el tránsito en la principal arteria petrolera del mundo, desafiando las advertencias del presidente estadounidense y activando las alarmas en los mercados globales.

Irán continúa con el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.Irán continúa con el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.
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Irán ratificó este domingo el cierre discrecional del estrecho de Ormuz para embarcaciones de Estados Unidos e Israel, desafiando de manera directa el ultimátum de 48 horas emitido por el presidente Donald Trump para la liberación total de la vía marítima.

La administración de Teherán sostiene que el paso permanece operativo para la navegación internacional, aunque bajo un estricto protocolo de supervisión estatal, en un contexto de máxima tensión militar en la región del golfo Pérsico.

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El representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador en Londres, Ali Musavi, quien pone voz a la postura oficial, aseguór que "el estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos".

Según el funcionario, el tránsito de buques por esta zona neurálgica para el comercio global es posible únicamente mediante la "coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección".

FILE PHOTO: Tankers sail in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File PhotoTeherán restringió el tránsito en la principal arteria petrolera del mundo. Crédito: Reuters.

La advertencia de Trump

Donald Trump lanzó una dura advertencia contra el gobierno de los ayatollah el sábado por la noche. Si no se abre el estrecho de Ormuz en 48 horas, el presidente estadounidense amenazó con atacar plantas energéticas de Irán.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande”, escribió el mandatario en un mensaje en la red social Truth Social.

Hasta ahora, Estados Unidos se había abstenido de atacar instalaciones energéticas iraníes por el temor al impacto que una acción de ese tipo podría tener en la economía mundial, dado el rol clave del estrecho de Ormuz en el comercio global de petróleo.

U.S. President Donald Trump gestures as he steps from Air Force One upon his arrival in West Palm Beach, Florida, U.S., March 20, 2026. REUTERS/Kevin LamarqueDonald Trump lanzó una dura advertencia contra el gobierno de los ayatollah. Crédito: Reuters.

La respuesta de Irán

Musavi señaló a la “agresión” de la alianza entre Washington y Tel Aviv como el factor desencadenante de la crisis actual y remarca que el control del área responde a una necesidad de resguardar la soberanía frente a ataques externos.

En este sentido, el diplomático subrayó que, si bien la gestión de Teherán busca evitar una escalada mayor, existen condiciones innegociables para normalizar la actividad en el canal: “La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son aún más importantes”.

Para el Gobierno iraní, las operaciones militares encabezadas por las fuerzas estadounidense e israelí constituyen la "raíz de la situación actual en el estrecho de Ormuz", invalidando la exigencia de apertura irrestricta planteada por la Casa Blanca.

Mientras el plazo del ultimátum se agota, Teherán reafirma su disposición a cooperar con la OMI y otros países para mejorar la seguridad de los marinos, siempre que se respete el esquema de vigilancia impuesto por sus fuerzas de seguridad sobre el tránsito marítimo.

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