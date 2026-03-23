Estados Unidos emitió una alerta global por posibles amenazas vinculadas a Irán

El gobierno de Estados Unidos difundió una alerta de seguridad a nivel global en la que recomendó a sus ciudadanos extremar las precauciones ante posibles amenazas vinculadas a grupos alineados con Irán.
El Departamento de Estado recomendó a sus ciudadanos reforzar las medidas de precaución, especialmente a quienes se encuentran en el exterior, ante riesgos de seguridad en distintas regiones del mundo, con foco en zonas de alta tensión.
El gobierno de Estados Unidos difundió una alerta de seguridad a nivel global en la que recomendó a sus ciudadanos extremar las precauciones ante posibles amenazas vinculadas a grupos alineados con Irán.
Según indicó el Departamento de Estado, el aviso fue emitido el domingo y está dirigido especialmente a quienes se encuentran fuera del país, con énfasis en zonas consideradas sensibles como Medio Oriente.
“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, que extremen las precauciones. Los ciudadanos en el extranjero deben seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por la embajada o el consulado más cercano”, señala el comunicado oficial.
El informe también advierte sobre posibles complicaciones en los desplazamientos internacionales. En ese sentido, menciona que eventuales cierres del espacio aéreo podrían generar interrupciones en los viajes.
Además, se remarca que instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, incluso fuera de Medio Oriente, ya han sido blanco de ataques, lo que incrementa el nivel de preocupación.
El organismo alertó que grupos que respaldan a Irán podrían ampliar sus objetivos y atacar intereses estadounidenses o lugares asociados con el país en distintas partes del mundo.
La advertencia se da en un escenario de creciente tensión internacional. En ese marco, el portavoz militar iraní Abolfazl Shekarchi lanzó recientemente declaraciones en las que advirtió sobre posibles ataques en destinos turísticos frecuentados por ciudadanos occidentales.
Frente a esta situación, las autoridades estadounidenses reiteraron la importancia de mantenerse informados, seguir las indicaciones oficiales y evaluar los riesgos antes de realizar viajes o desplazamientos en el exterior.