#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Ajuste de precios

El petróleo bajó un 14% tras los anuncios de negociaciones entre EE. UU. e Irán

Los mercados reaccionaron positivamente a las señales de diálogo, lo que provocó un ajuste abrupto en los precios del crudo y alivió la presión sobre el suministro internacional.

Las decisiones diplomáticas influyeron en la volatilidad de los precios del petróleo.Las decisiones diplomáticas influyeron en la volatilidad de los precios del petróleo.
Seguinos en
Por: 

El precio del petróleo Brent sufrió un desplome y cayó por debajo de los US$100 por barril, tras haber alcanzado los US$114.

El movimiento se produjo luego del anuncio del presidente de Estados Unidos sobre reuniones calificadas como “buenas y productivas” con el gobierno de Irán. Apenas se difundió la noticia en su red social, los mercados reaccionaron de forma positiva, provocando una caída abrupta del Brent de aproximadamente 14%.

Mirá tambiénTrump anunció negociaciones con Irán y frenó ataques por cinco días

Frenó la escalada y las amenazas

La caída detuvo temporalmente la escalada que se venía observando y puso fin a la expectativa de ataques contra centrales energéticas clave. Los analistas especulan que el anuncio podría facilitar la reanudación del suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz, lo que contribuyó a descomprimir los precios y redujo la presión sobre los mercados internacionales.

FILE PHOTO: An LPG gas tanker at anchor as traffic is down in the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Shinas, Oman, March 11, 2026. REUTERS/Benoit Tessier/File PhotoLa baja del crudo alivió la presión sobre el suministro internacional.

Sobre el final del período, el banco de inversión Goldman Sachs elevó sus estimaciones de precio para 2026, ajustándolas a US$85 por barril desde los US$77 previos.

La entidad destacó que las prolongadas interrupciones en los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz, junto con el aumento de las reservas estratégicas, podrían llevar al mercado a adoptar una postura más restrictiva y reacia al riesgo, afectando tanto a la producción como a la demanda global de petróleo.

Expectativas y seguimiento

A pesar de la caída inicial, los analistas mantienen la expectativa sobre los efectos de las decisiones comunicadas por los gobiernos involucrados.

El petróleo supera los US$100 y presiona los mercados.El precio del petróleo Brent descendió tras avances en negociaciones con Irán.

Se prevé que las negociaciones y las medidas de seguridad sobre el transporte de crudo influirán en la evolución del Brent en los próximos meses, haciendo que los inversores sigan de cerca la estabilidad del suministro y los factores geopolíticos que afectan el mercado energético global.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Irán
Israel
Medio Oriente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro