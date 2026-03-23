Guerra en Medio Oriente

Irán negó negociaciones con Estados Unidos y respondió a Trump: “Continuaremos la defensa”

Teherán desmintió que existan conversaciones productivas con Washington, pese al mensaje difundido por Donald Trump. La respuesta iraní llegó en medio de la crisis por Ormuz y tras la decisión estadounidense de postergar por cinco días un ataque sobre infraestructura energética.