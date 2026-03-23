Guerra en Europa

Drones ucranianos alcanzan refinerías rusas tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos

En una operación de largo alcance, el Estado Mayor de Kiev confirmó ataques exitosos contra la terminal de Transneft en el mar Báltico y una refinería en la región de Baskortostán. La estrategia busca asfixiar la principal fuente de financiamiento del Kremlin, luego de que Washington flexibilizara las restricciones al petróleo ruso para estabilizar los precios internacionales.