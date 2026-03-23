Estados Unidos

Caos en los aeropuertos: Trump amenaza con desplegar agentes del ICE ante el paro de la TSA

En el marco de un cierre parcial del Gobierno que ya afecta el pago de salarios, el presidente Donald Trump anunció el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las terminales aéreas. La medida busca paliar la falta de personal de seguridad (TSA), aunque expertos advierten por los riesgos de utilizar agentes sin capacitación específica en controles aeroportuarios.