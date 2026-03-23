Brasil: fue a buscar a su hija al colegio y le robaron el auto con su bebé de dos meses dentro

Una madre atravesó una situación desesperante en la ciudad de San Pablo luego de que un ladrón robara su auto mientras ella ingresaba a un centro extraescolar para buscar a su hija de siete años. Dentro del vehículo había quedado su bebé de apenas dos meses, sentado en la parte trasera.
El robo ocurrió en cuestión de segundos y toda la secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo el delincuente aprovecha la ausencia momentánea de la mujer, sube al vehículo y se lo lleva sin advertir, o sin importarle, que en el interior viajaba el niño.
Tras la denuncia y el despliegue policial, las autoridades lograron localizar el automóvil poco tiempo después. El bebé fue encontrado ileso, lo que llevó alivio a la familia en medio de la conmoción por lo ocurrido.
El sospechoso, un hombre de 26 años, fue retenido por testigos hasta que llegaron los efectivos policiales. Finalmente quedó detenido y el vehículo fue restituido a su dueña, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso.