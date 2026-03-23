Horror

Brasil: fue a buscar a su hija al colegio y le robaron el auto con su bebé de dos meses dentro

Una mujer vivió momentos de extrema angustia en San Pablo, cuando un delincuente le robó el auto que había dejado estacionado frente a un centro extraescolar y escapó con su hijo en el asiento trasero. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y terminó con el sospechoso detenido.