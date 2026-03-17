Champions League

Festejo picante y pase a cuartos: Vinicius Jr. liquidó al City en otra noche caliente

Real Madrid venció 2-1 al Manchester City en el Etihad, cerró la serie con un global de 5-1 y avanzó a cuartos de final. Vinicius fue figura con un doblete y volvió a encender la noche con su festejo.