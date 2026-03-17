Festejo picante y pase a cuartos: Vinicius Jr. liquidó al City en otra noche caliente

Real Madrid volvió a imponerse en una serie grande de Champions y dejó en el camino al Manchester City. Después del 3-0 de la ida, el equipo español ganó 2-1 en el Etihad Stadium y selló su clasificación a cuartos con autoridad. Otra vez, Vinicius fue protagonista en una noche marcada por tensión, revisión del VAR y un festejo que no pasó inadvertido.
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El brasileño abrió el partido desde el punto penal a los 22 minutos, después de una jugada revisada por el VAR que terminó con expulsión para Bernardo Silva por una mano dentro del área. Más tarde, ya en tiempo agregado, volvió a aparecer para darle forma al resultado definitivo y bajar la persiana de la serie.
Un arranque caótico y una roja que cambió todo
El City había salido con la necesidad de remontar el 0-3 de la ida, pero el partido se quebró temprano. En una jugada confusa, Vinicius remató y la pelota encontró el brazo de Bernardo Silva cerca de la línea. Tras la revisión, el árbitro cobró penal y mostró la roja directa al portugués.
Vinicius no falló en la ejecución y puso el 1-0 para el Real Madrid, que pasó a manejar una ventaja global de cuatro goles. El equipo inglés reaccionó antes del descanso con el empate de Erling Haaland, pero aun así quedó obligado a una hazaña enorme, ya con un hombre menos y con la serie muy cuesta arriba.
La revancha personal de Vinicius
Además del gol, Vinicius volvió a quedar en el centro de la escena por su forma de festejar. Después de convertir, realizó gestos dirigidos a la tribuna local y reavivó un enfrentamiento simbólico que arrastra desde la polémica por el Balón de Oro, cuando del lado inglés habían aparecido banderas y mensajes burlones contra el brasileño.
Ese cruce le dio un marco todavía más caliente a una serie que ya venía cargada de antecedentes entre ambos equipos. El delantero del Real Madrid jugó con esa tensión, se mostró desafiante y terminó siendo una de las imágenes más fuertes de la noche en Manchester.
El City no pudo construir la remontada
Más allá del empate parcial de Haaland, el conjunto inglés nunca encontró el impulso necesario para cambiar el panorama. Necesitaba un partido perfecto y se encontró con un escenario adverso desde muy temprano, primero por la expulsión y después por la capacidad del visitante para administrar tiempos, espacios y momentos de presión.
Con el correr de los minutos, la clasificación del Real Madrid fue quedando cada vez menos discutida. El equipo español controló el desarrollo, absorbió la reacción local y en la última jugada liquidó la noche con el segundo tanto de Vinicius, tras una asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Un Real Madrid que vuelve a aparecer en su torneo
El resultado confirmó otra vez la capacidad competitiva del Real Madrid en la Champions. Tras el 3-0 de la ida y el 2-1 en la revancha, avanzó a cuartos con un global de 5-1 y volvió a eliminar a uno de los grandes candidatos del torneo.
Para el City, en cambio, la eliminación dejó un contraste fuerte entre la expectativa previa y el desarrollo real de la llave. El equipo inglés llegó a la revancha obligado por la goleada sufrida en España y no logró construir una remontada en su casa.