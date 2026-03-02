Tolerancia cero

FIFA quiere castigar con expulsión a quienes se cubran la boca en discusiones en la cancha

Tras la denuncia de Vinicius Jr contra el argentino Gianluca Prestianni en Benfica-Real Madrid, Gianni Infantino planteó una sanción inmediata para quienes se cubran la boca al hablar en plena discusión.