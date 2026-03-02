FIFA quiere castigar con expulsión a quienes se cubran la boca en discusiones en la cancha

El episodio que sacudió la serie Benfica-Real Madrid encendió una discusión global: cómo sancionar conductas discriminatorias cuando la prueba se vuelve difusa en el campo. En ese marco, Gianni Infantino propuso una regla dura y directa.
Tras la denuncia de Vinicius Jr contra el argentino Gianluca Prestianni en Benfica-Real Madrid, Gianni Infantino planteó una sanción inmediata para quienes se cubran la boca al hablar en plena discusión.
El presidente de la FIFA sostuvo que, si un futbolista se tapa la boca durante un cruce y lo dicho deriva en una consecuencia racista, debería ver la roja de inmediato. La idea busca eliminar la “zona gris” que deja la falta de evidencia clara.
Infantino lo dijo en una entrevista con Sky News, donde remarcó que cubrirse la boca “no tendría razón de ser” si no hubiera algo indebido. El caso, por su exposición, se convirtió en un punto de quiebre para acelerar cambios.
La discusión se apoya en un problema real para los organismos disciplinarios: el gesto de taparse dificulta la lectura labial y reduce la posibilidad de reconstruir lo ocurrido con precisión. En la práctica, empuja a decidir con testimonios y contexto.
La controversia estalló en el primer duelo, jugado el 17 de febrero, cuando Vinicius Jr denunció haber recibido un insulto racista del argentino Gianluca Prestianni. La situación activó el protocolo y el trámite disciplinario se abrió en UEFA.
UEFA aplicó una suspensión provisional de un partido y el ex Vélez se perdió la revancha. Benfica rechazó la acusación y habló de una campaña de difamación, mientras el proceso siguió su curso con revisión de informes y material aportado.
La serie terminó con eliminación de Benfica: Real Madrid avanzó con triunfo global y Vinicius marcó en ambos encuentros, según el reporte británico. En paralelo, la presión pública amplificó el debate sobre sanciones y prevención.
En ese clima, José Mourinho también endureció su postura puertas adentro: advirtió que, si se comprueba el hecho, la etapa del jugador en el club quedaría terminada bajo su conducción.
FIFA y la International Football Association Board (IFAB) abrieron una consulta para mejorar el comportamiento de los futbolistas y tratar medidas contra conductas discriminatorias con plazo fijado para el 30 de abril de 2026. El objetivo: aplicarlas antes del Mundial 2026.
La iniciativa se alinea con una estrategia más amplia para “proteger el respeto del juego”, con herramientas que permitan actuar en el momento, sin que todo quede atado a una investigación posterior. Es un giro hacia la intervención inmediata.
Infantino, además, deslizó otra discusión sensible: revisar el piso de 10 partidos de sanción mínima por discriminación, y contemplar atenuantes si existe arrepentimiento explícito. La intención, dijo, sería promover cambios de conducta sin resignar firmeza.
En el trasfondo, FIFA impulsa su “Global Stand Against Racism”, un esquema de cinco pilares que incluye endurecimiento normativo, acciones dentro del partido, impulso de cargos penales, educación y un rol institucional de ex futbolistas.
Dentro de ese paquete, FIFA formalizó el gesto “No Racism” y sostiene que árbitros y jugadores deben tener respaldo para detener, suspender o incluso finalizar un encuentro si persisten incidentes discriminatorios.
El pilar judicial se articula con el evento “Red Card to Racism” junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), buscando que determinados hechos tengan consecuencias legales además de deportivas.
Y la “Players’ Voice” se materializa en un panel de 16 ex jugadores y ex jugadoras de seis confederaciones, con la misión de asesorar y dar perspectiva a las políticas anti-discriminación. Es la apuesta a que el mensaje también sea cultural.