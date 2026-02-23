UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni y se perderá la revancha ante Real Madrid

Gianluca Prestianni no estará en el partido de vuelta ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La UEFA comunicó una suspensión provisional para el futbolista argentino, tras el incidente denunciado en la ida frente a Vinícius Júnior.
La UEFA suspendió de manera provisional a Gianluca Prestianni por el incidente con Vinícius y no podrá jugar la vuelta ante Real Madrid. Benfica informó que apelará la medida mientras sigue la investigación.
Gianluca Prestianni no estará en el partido de vuelta ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La UEFA comunicó una suspensión provisional para el futbolista argentino, tras el incidente denunciado en la ida frente a Vinícius Júnior.
La decisión se tomó luego del nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el encuentro disputado el 17 de febrero en Lisboa.
Según el comunicado, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario (CEDB) decidió suspender de forma provisional a Prestianni “para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA” para el que hubiera sido elegible.
La UEFA encuadró la medida como una violación “prima facie” del Artículo 14 de su Reglamento Disciplinario, vinculado a comportamiento discriminatorio, y aclaró que se trata de una sanción preventiva mientras el expediente sigue abierto.
En el mismo escrito, el organismo remarcó que la suspensión no prejuzga el resultado final de la investigación y que los órganos disciplinarios podrán definir sanciones adicionales una vez concluida la etapa de recolección y análisis de información.
Tras conocerse la suspensión, Benfica emitió un comunicado en el que confirmó que apelará la medida. El club sostuvo que lamenta verse privado del jugador mientras el proceso aún está en curso.
Sin embargo, también reconoció que, por los plazos, el recurso difícilmente tenga efecto práctico de cara a la revancha del play-off de Champions en Madrid, por lo que Prestianni quedará al margen del partido.
La investigación continúa bajo el marco disciplinario de UEFA y, según trascendió, no se descartan sanciones adicionales y eventuales multas, dependiendo de lo que surja del informe definitivo.
Mientras tanto, Benfica reafirmó su postura institucional contra el racismo y cualquier forma de discriminación, y aseguró que esos valores forman parte de su identidad histórica y de su trabajo cotidiano, incluyendo acciones de su fundación y símbolos del club como Eusébio.