El "lado B" del fútbol de elite

Los estrictos cuidados de Vinicius Junior que condicionan la intimidad de su pareja

Virginia Fonseca, pareja de Vinicius Junior, relató cómo el control antidopaje condiciona su vida diaria. Dijo que hasta una pomada recetada por su ginecólogo debió ser revisada para evitar riesgos en los controles.