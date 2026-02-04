Los estrictos cuidados de Vinicius Junior que condicionan la intimidad de su pareja
Virginia Fonseca, pareja de Vinicius Junior, relató cómo el control antidopaje condiciona su vida diaria. Dijo que hasta una pomada recetada por su ginecólogo debió ser revisada para evitar riesgos en los controles.
Los estrictos cuidados de Vinicius Junior que condicionan la intimidad de su pareja. Foto: Reuters
Virginia Fonseca, pareja de Vinicius Junior, contó una situación íntima que, según explicó, sirvió para dimensionar el nivel de controles que rodea al delantero del Real Madrid. Su testimonio apuntó al cuidado extremo que se aplica para evitar cualquier inconveniente con un control antidopaje.
En su relato, sostuvo que el futbolista le pidió que le avise antes de usar determinados productos, incluso vinculados a tratamientos médicos. La frase que mencionó fue: “Todo lo que vayas a ponerte, tenés que avisarme antes”, en referencia a los protocolos que siguen.
Virginia Fonseca dijo que el control antidopaje influye en la rutina diaria de Vinicius Junior.
“Empecé a temblar” y la consulta médica
Fonseca explicó que la situación se activó cuando tuvo que usar una pomada indicada por su ginecólogo. Dijo que, al pensar en un eventual contacto con una sustancia no autorizada, se asustó por el impacto que eso podría tener en el deportista.
“Empecé a temblar. Pensé: ‘Dios mío, ¿habré usado algo que no podía?’”, relató. Aclaró que el temor no estaba vinculado a su salud, sino a la chance de que un simple contacto generara un resultado adverso para Vinicius.
Virginia Fonseca dijo que el control antidopaje influye en la rutina diaria de Vinicius Junior.
Revisión de productos y controles preventivos
Según su testimonio, en situaciones así el producto debe pasar por una revisión del equipo médico, con participación de especialistas y fisioterapeutas, antes de considerarse seguro. “Si tengo que usar alguna pomada, tiene que pasar por su fisioterapeuta”, contó.
Fonseca indicó que finalmente se confirmó que el producto utilizado no tenía efectos adversos para los controles. La experiencia, sin embargo, expuso la rutina de prevención que acompaña a los deportistas de elite.