Parte médico

Jair Bolsonaro muestra mejoría renal pero continúa internado en terapia intensiva por neumonía

El ex presidente de Brasil permanece hospitalizado en Brasilia bajo cuidados intensivos tras ser diagnosticado con una neumonía bacteriana. El último parte médico informó estabilidad clínica y una leve recuperación de la función renal, aunque todavía no hay fecha prevista de alta.