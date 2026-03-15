Jair Bolsonaro muestra mejoría renal pero continúa internado en terapia intensiva por neumonía

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa internado en terapia intensiva en un hospital de Brasilia mientras recibe tratamiento por una neumonía bacteriana.
El ex presidente de Brasil permanece hospitalizado en Brasilia bajo cuidados intensivos tras ser diagnosticado con una neumonía bacteriana. El último parte médico informó estabilidad clínica y una leve recuperación de la función renal, aunque todavía no hay fecha prevista de alta.
El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa internado en terapia intensiva en un hospital de Brasilia mientras recibe tratamiento por una neumonía bacteriana.
Según el último parte médico difundido por el centro de salud, el dirigente presenta una evolución clínica estable y una mejoría en la función renal, aunque su estado requiere monitoreo permanente y no hay una fecha definida para el alta hospitalaria.
El exmandatario fue trasladado de urgencia al hospital DF Star el viernes luego de presentar fiebre alta, escalofríos, náuseas y una disminución en los niveles de oxígeno en sangre.
Tras los estudios realizados, los médicos confirmaron un cuadro de bronconeumonía bacteriana que obligó a su internación en la unidad de cuidados intensivos, donde permanece bajo tratamiento con antibióticos y seguimiento clínico constante.
El equipo médico informó que Bolsonaro muestra signos de estabilidad clínica y una recuperación parcial en la función renal, que había presentado un deterioro en los primeros días de internación.
A pesar de esa evolución favorable, los especialistas detectaron niveles elevados de marcadores inflamatorios en sangre, por lo que decidieron ampliar la cobertura del tratamiento antibiótico.
El parte médico también indicó que el ex presidente continúa bajo vigilancia intensiva y recibe un abordaje terapéutico multidisciplinario. Entre las medidas aplicadas figuran fisioterapia respiratoria y motora, hidratación controlada y monitoreo permanente de los signos vitales para evaluar la respuesta del organismo al tratamiento.
De acuerdo con los especialistas, el cuadro infeccioso está asociado a una broncoaspiración que derivó en la neumonía. Este tipo de afección pulmonar puede presentarse cuando líquidos o alimentos ingresan accidentalmente en las vías respiratorias, lo que provoca una infección en los pulmones.
Los médicos señalaron que el paciente permanecerá en terapia intensiva hasta que se observe una evolución clínica sostenida que permita reducir el nivel de cuidados. Por el momento, no se ha establecido un plazo para su traslado a una sala común ni para su eventual alta hospitalaria.
La salud de Bolsonaro ha sido objeto de seguimiento público en los últimos años debido a diversos episodios médicos.
El ex presidente arrastra complicaciones desde el atentado con arma blanca que sufrió durante un acto de campaña en 2018, cuando recibió una puñalada en el abdomen que le provocó graves lesiones internas y requirió varias cirugías.
Desde entonces, ha atravesado diferentes intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones vinculadas con secuelas abdominales, hernias y otros problemas derivados de aquel episodio. Estas condiciones han contribuido a que su estado de salud sea considerado delicado en distintos momentos de su trayectoria política reciente.
En la actualidad, el ex mandatario cumple una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en un intento de golpe de Estado posterior a las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil.
La hospitalización se produjo mientras se encontraba detenido en el complejo penitenciario de Papuda, desde donde fue trasladado al centro médico tras presentar síntomas compatibles con una infección respiratoria severa.
A raíz de su estado de salud, los abogados del ex presidente y miembros de su familia volvieron a solicitar ante la Justicia brasileña que se le conceda prisión domiciliaria por razones humanitarias.
Sin embargo, el pedido ya fue rechazado en ocasiones anteriores por el Tribunal Supremo, que consideró que el sistema penitenciario cuenta con condiciones adecuadas para garantizar la atención médica del detenido.
Mientras continúa la evolución del cuadro clínico, Bolsonaro permanece acompañado por familiares y bajo seguimiento permanente del equipo médico del hospital. Las autoridades sanitarias indicaron que la recuperación dependerá de la respuesta del organismo al tratamiento y de la evolución de la infección pulmonar en los próximos días.