Preocupa la salud de Jair Bolsonaro: su defensa pidió una pericia médica urgente
Los abogados del exmandatario advirtieron un agravamiento del cuadro clínico y solicitaron una evaluación especializada para determinar si el régimen de detención resulta compatible con su estado físico.
Los defensores de Bolsonaro aseguraron que presenta un cuadro de “extrema fragilidad”.
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó un pedido formal ante la Corte Suprema de Brasil para que se realice una evaluación médica pericial urgente, al advertir un deterioro en su estado de salud mientras cumple condena. El planteo se apoya en la aparición de nuevos síntomas y en el agravamiento de patologías preexistentes.
Según el documento elevado al máximo tribunal, Bolsonaro atraviesa un cuadro de fragilidad creciente, con episodios reiterados de vómitos y crisis persistentes de hipo. Ante esta situación, sus abogados solicitaron que la Policía Federal disponga con carácter inmediato una evaluación pericial médica, al considerar que su estado requiere atención especializada y constante.
Cuadroclínico
Desde su entorno legal señalaron que los síntomas se intensificaron en los últimos días y que no se trata de un episodio aislado. El exmandatario arrastra desde hace años múltiples complicaciones de salud que, según la defensa, hoy se ven agravadas por el contexto de encierro.
El hipo crónico y los trastornos digestivos forman parte de las secuelas que Bolsonaro padece desde el ataque con cuchillo sufrido durante la campaña electoral de 2018. Aquella agresión le provocó graves lesiones abdominales y derivó en varias cirugías a lo largo del tiempo.
A ese historial se sumó recientemente el diagnóstico de un carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer de piel que complejiza aún más su seguimiento médico. Además, el ex presidente presenta antecedentes de gastritis, esofagitis y apnea del sueño severa, condiciones que su defensa considera incompatibles con el régimen carcelario actual.
Condena,prisión yhospitalizaciones
Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023. Desde su detención, su permanencia en prisión ha estado marcada por reiterados traslados a centros de salud.
El expresidente fue condenado a 27 años de prisión. Crédito:REUTERS.
A fines de diciembre de 2025 fue sometido a una cirugía por una hernia inguinal, intervención que requirió varios días de internación. Tras el alta, fue trasladado nuevamente a su lugar de reclusión en Brasilia a comienzos de enero de 2026.
En ese momento, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes rechazó los pedidos de prisión domiciliaria presentados por la defensa, basándose en informes médicos que indicaban una evolución favorable tras la operación.
Un nuevo pedidoante la Corte Suprema
La reciente presentación judicial sostiene que la situación cambió de manera significativa y que el estado de salud del exmandatario se habría deteriorado a un nivel que amerita una revisión médica urgente e independiente.
De acuerdo con los registros, los malestares se han intensificado en los últimos días. Crédito: REUTERS.
“La situación ha empeorado en los últimos días”, remarcaron los abogados en el escrito enviado al tribunal, donde insistieron en que la infraestructura penitenciaria no estaría preparada para atender las patologías crónicas de un paciente de 70 años con antecedentes abdominales severos.
Mientras la Corte Suprema analiza si autoriza un nuevo peritaje o mantiene las condiciones actuales de detención, la salud de Bolsonaro vuelve a dividir a la opinión pública brasileña. Para algunos, se trata de un cuadro clínico delicado que requiere medidas excepcionales; para otros, de una estrategia legal orientada a evitar el cumplimiento efectivo de la condena.