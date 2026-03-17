La sátira bélica que interpela a la era de TikTok

El lunes 23 de marzo a las 22, AMC estrena en Argentina "C*A*U*G*H*T", una miniserie que toma las guerras contemporáneas y las "atraviesa" con el bisturí de la sátira.
La serie australiana, que llega a AMC, incluye humor ácido y tensión política en seis episodios sobre la fragilidad de la identidad digital. Kick Gurry, creador y actor, brinda su mirada.
El lunes 23 de marzo a las 22, AMC estrena en Argentina "C*A*U*G*H*T", una miniserie que toma las guerras contemporáneas y las "atraviesa" con el bisturí de la sátira.
Detrás de los seis episodios hay algo más que una comedia incómoda sobre soldados capturados. Hay una mirada cáustica sobre la fama, la viralización y el modo en que la identidad se construye y se deforma en la era de las redes sociales.
En un diálogo vía mail con este medio, el actor, guionista y director australiano Kick Gurry explicó que el germen del proyecto nació de una obsesión personal: haber observado durante dos décadas el funcionamiento de la celebridad.
"El punto de partida fue haber tenido durante unos 20 años una especie de asiento en primera fila observando a las personas más famosas del mundo como actor, y darme cuenta de que en ese tiempo nuestra relación cultural con la fama cambió por completo", señaló.
"C*A*U*G*H*T" parte de una premisa simple: cuatro soldados australianos enviados a una misión secreta en un país devastado por la guerra son capturados tras un error de identificación. Los confunden con estadounidenses. El registro de su detención se vuelve viral y pasan de ser combatientes anónimos a celebridades.
La serie, que se verá sin cortes comerciales por AMC y luego tendrá repeticiones los sábados a medianoche, combina tensión, ironía y absurdo para interrogar el vínculo entre conflicto armado y exposición mediática.
¿Qué sucede cuando el cautiverio se transforma en contenido? ¿Qué ocurre cuando la supervivencia depende tanto del algoritmo como de la diplomacia?
Para Gurry, la clave está en la mutación cultural que produjo internet. "Hace 20 años pensaba que nuestra relación con la fama se había corrompido y que nos íbamos a enamorar menos de ella".
"Pero ocurrió exactamente lo contrario. Con la llegada de las redes sociales, el mundo se volvió completamente obsesionado con la idea de la fama, la notoriedad, la identidad", afirmó.
El primer episodio se titula "Everybody Loves Australians". Gurry vivió quince años en Los Ángeles y descubrió que la nacionalidad funcionaba casi como un salvoconducto social. "Creo que los australianos somos buenos viajeros. Tenemos sentido del humor, nos reímos de nosotros mismos y no nos tomamos la vida demasiado en serio", explica.
Y en ese punto aparece una conexión inesperada con el público argentino. "Creo que Sudamérica tiene una reputación muy similar hoy. Acá en Bondi Beach hay comunidades enormes de argentinos, chilenos y brasileños", explicó.
"Todos los domingos hacen círculos de tambores en la playa, hay miles de sudamericanos bailando, tocando música, y a todo el mundo le encanta. Es una energía generosa, abierta y cálida", añadió.
La miniserie cuenta con un reparto que incluye cameos de Matthew Fox, Susan Sarandon y Sean Penn, entre otros. Convocar a figuras de ese calibre fue, según Gurry, menos complejo que estar a la altura de sus expectativas.
"El mayor desafío fue lidiar con esa sensación de no querer decepcionar a mis amigos. Si iban a participar, tenía que crear algo especial para ellos, algo que los desafiara como actores y en lo que pudieran brillar".
Más que una maquinaria industrial, "C*A*U*G*H*T" se construyó como una red de complicidades creativas. Incluso los protagonistas fueron escritos pensando en amigos del director, lo que le dio a la serie un "pulso" casi artesanal.
Si la serie dialoga con la sátira política, no es por azar. Gurry reconoce una deuda explícita con Stanley Kubrick y su demoledora "Dr. Insólito". "Definitivamente fue una referencia", admite, junto a “La naranja mecánica” y "Nacido para matar".
Pero la influencia no se agota en el cine clásico. En el terreno contemporáneo, la mayor inspiración fue "Fleabag", creada por Phoebe Waller-Bridge. "Era divertidísima y, al mismo tiempo, emocionalmente devastadora. Lloraba en todos los episodios", confesó.
Ese cruce entre humor incómodo y dolor auténtico es el territorio donde la serie intenta instalarse: una comedia bélica que incomoda, una sátira sobre la fama que expone nuestras propias contradicciones como espectadores.