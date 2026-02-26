Del mito de Frankenstein al juicio que cambió el siglo
Terror, memoria histórica, ciencia ficción y cine argentino documental de la mano de Lucrecia Martel. Un repaso por los estrenos más fuertes que desembarcan en las salas del país y que auguran debate y entretenimiento.
Russell Crowe en "Nuremberg: el juicio del siglo". Foto: Sony Pictures Classics
Marzo se perfila como uno de los meses más interesantes para las salas de cine de Argentina. Desde propuestas de gran presupuesto hollywoodense hasta dramas y adaptaciones literarias, la cartelera tendrá de todo. Proponemos un repaso detallado de los estrenos que conviene agendar.
El regreso del mito
El 5 de marzo de 2026 llega a la Argentina una de las películas más esperadas: ¡La novia!, una reinterpretación contemporánea del clásico de James Wahle, dirigida en este caso por la actriz Maggie Gyllenhaal.
"¡La novia!". Foto: Warner Bros.
Esta propuesta de terror y ciencia ficción reúne a un elenco de primer nivel: Christian Bale, en el rol del monstruo creado por Victor Frankenstein, Jessie Buckley interpretando a la "novia", junto a Penélope Cruz, Peter Sarsgaard y Annette Bening.
La película, que transcurre en el Chicago de los años 30, aborda los límites entre lo humano y lo monstruoso con una estética perturbadora. Es interesante, en tanto promueve una forma novedosa de establecer un vínculo con los mitos clásicos desde el cine contemporáneo.
Un caso conmocionante
Ese mismo día se estrena el nuevo trabajo de la cineasta argentina Lucrecia Martel, titulado "Nuestra tierra". Se trata de un documental que plasma una investigación muy detallada sobre el crimen de Javier Chocobar.
Chocobar, integrante de la comunidad indígena de Chuschagasta de Tucumán, fue asesinado en 2009, cuando se trataba de defender pacíficamente su territorio contra un terrateniente que argumentaba ser dueño del lugar.
Amor y memoria
El 12 de marzo se proyectará "No te olvidaré", adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, dirigida por Vanessa Caswill.
Este drama romántico sigue a Kenna, interpretada por la ascendente Maika Monroe, una mujer que tras cumplir una condena intenta reconstruir los vínculos con su hija y reparar los daños del pasado.
El guión se desarrolla a partir de una trama donde Rudy Pankow, Lauren Graham y Bradley Whitford acompañan a Monroe en un elenco que se fija mucho en las emociones que implica el reencuentro.
Comedia dramática y voces femeninas
También el 12 de marzo llega "El testimonio de Anne Lee", un drama histórico que combina elementos de musical y biografía en torno a una mujer cuyos seguidores llegaron a considerar el “Jesucristo femenino”.
La película sigue la vida de Lee, figura fundadora de una comunidad religiosa en el siglo XVIII, y relata cómo sus ideas desafiaron las normas y expectativas de su tiempo. Se apoya en intérpretes que realzan la complejidad de los personajes y la importancia de las utopías colectivas. La protagonista es Amanda Seyfried.
"El testimonio de Anne Lee". Foto: Proton Cinema
Ciencia ficción y aventura
El 19 de marzo llega "Proyecto Fin del Mundo", una producción de ciencia ficción dirigida por Christopher Miller y Phil Lord, este último responsable de otros títulos del género, como "El último hombre en la Tierra".
La historia presenta a un profesor de ciencias, interpretado por Ryan Gosling, quien se despierta en una nave espacial sin memoria, con la misión de salvar a la humanidad de una catástrofe solar.
"Proyecto fin del mundo". Foto: MGM
Historia en pantalla grande
Sobre el final del mes, el 26 de marzo llega "Núremberg: El juicio del siglo", un drama histórico que reconstruye los juicios que marcaron un antes y un después en la justicia internacional tras la Segunda Guerra Mundial.
Protagonizado por Rami Malek y Russell Crowe, la película propone una nueva mirada sobre uno de los momentos más significativos del siglo XX, articulando la memoria colectiva con el imperativo de enfrentar crímenes atroces.
No es la primera vez que estos hechos llegan a la pantalla. En 1961, Stanley Kramer dirigió el film más emblemático sobre el tema, "El juicio de Nuremberg", con Spencer Tracy, Burt Lancaster y Maximilian Schell.
En 2000, Yves Simoneau rodó una miniserie para televisión que dramatiza la preparación y el desarrollo del juicio principal. Los protagonistas son Alec Baldwin como fiscal y Brian Cox como el criminal nazi Hermann Göring.