De Quentin Tarantino

Cuatro horas y media de furia: llega a los cines la versión extendida de "Kill Bill"

El estreno de "The Whole Bloody Affair" (en castellano "Todo el sangriento asunto") es una experiencia distinta a la original, que llegó en dos partes entre 2003 y 2004. ¿Qué cambia en la narrativa y por qué el film sigue marcando tendencia?