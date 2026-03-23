Murió Carrie Anne Fleming, actriz recordada por sus papeles en "Supernatural" e "iZombie"
La actriz canadiense falleció tras sufrir complicaciones derivadas de un cáncer de mama. La noticia fue confirmada por Jim Beaver, su compañero en Supernatural, y generó repercusión entre colegas y seguidores de las series en las que participó.
La actriz canadiense murió a los 51 años por complicaciones derivadas de un cáncer de mama.
La muerte de Carrie Anne Fleming enluta al mundo de la televisión y, en especial, al universo de las series fantásticas y de terror. La actriz canadiense falleció a los 51 años y su deceso fue dado a conocer públicamente este fin de semana, semanas después de que ocurriera en Canadá.
Según trascendió, Fleming murió en Sidney, Columbia Británica, a raíz de complicaciones vinculadas con un cáncer de mama. La confirmación llegó a través del actor Jim Beaver, quien compartió elenco con ella en Supernatural y comunicó la noticia al medio Variety.
Conmoción por la muerte de Carrie Anne Fleming, actriz de Supernatural.
Fleming era una intérprete muy reconocida dentro del circuito televisivo canadiense y estadounidense. Entre sus trabajos más recordados aparecen participaciones en Supernatural e iZombie, aunque también formó parte de producciones como Smallville, Supergirl, The L Word, Stargate SG-1 y The 4400, lo que le permitió construir una carrera sostenida durante más de tres décadas.
Carrie Anne Fleming fue parte de series como Supernatural, iZombie, Smallville y Supergirl.
Nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, Nueva Escocia, Fleming se formó artísticamente en Columbia Británica antes de iniciar un recorrido que combinó cine, televisión y teatro. Además de sus apariciones en pantalla, también desarrolló una presencia constante sobre los escenarios, donde consolidó buena parte de su perfil como actriz.
Tras conocerse la noticia, colegas y fanáticos comenzaron a despedirla en redes, mientras distintos portales repasaron su trayectoria y remarcaron el lugar que había ganado en ficciones muy valoradas por el público. Fleming dejó una hija, Madalyn Rose, y una carrera asociada a títulos que marcaron a toda una generación de espectadores.