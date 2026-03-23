A los 51 años

Murió Carrie Anne Fleming, actriz recordada por sus papeles en "Supernatural" e "iZombie"

La actriz canadiense falleció tras sufrir complicaciones derivadas de un cáncer de mama. La noticia fue confirmada por Jim Beaver, su compañero en Supernatural, y generó repercusión entre colegas y seguidores de las series en las que participó.