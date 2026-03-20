A los 86 años

Murió Chuck Norris, reconocido actor con un gran historial en películas de acción

El reconocido artista dejó un legado imborrable en el cine de acción, destacándose por su estilo único y su habilidad en las artes marciales. Su trayectoria en la pantalla grande se caracterizó por papeles que reflejaban el clima político de la época, consolidando su imagen de héroe.