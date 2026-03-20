Murió Chuck Norris, reconocido actor con un gran historial en películas de acción

Este viernes se conoció que el actor estadounidense Chuck Norris murió a los 86 años. Estaba internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia fue confirmada por su cuenta de Instagram personal.
El reconocido artista dejó un legado imborrable en el cine de acción, destacándose por su estilo único y su habilidad en las artes marciales. Su trayectoria en la pantalla grande se caracterizó por papeles que reflejaban el clima político de la época, consolidando su imagen de héroe.
Este viernes se conoció que el actor estadounidense Chuck Norris murió a los 86 años. Estaba internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia fue confirmada por su cuenta de Instagram personal.
“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, introduce el comunicado subido a su cuenta de Instagram este viernes por la mañana.
Tras ello, agrega: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.
La carrera de Chuck Norris en el cine está marcada por su perfil de héroe de acción imperturbable. Proveniente de las artes marciales, irrumpió en la pantalla grande con un estilo físico y directo que rápidamente lo diferenció dentro del género.
Su salto a la fama llegó con Way of the Dragon, donde protagonizó una recordada pelea contra Bruce Lee. Ese duelo lo posicionó como figura internacional y abrió el camino a una seguidilla de papeles vinculados al combate y la disciplina.
Durante los años 80 consolidó su imagen con títulos como Missing in Action y Delta Force, donde interpretó a soldados duros y patrióticos. Sus personajes reflejaban el clima político de la época, con historias centradas en la guerra y el rescate.
En paralelo, Norris explotó su dominio de las artes marciales en películas como Lone Wolf McQuade, combinando acción con una narrativa de justicia individual. Su estilo sobrio y físico se volvió marca registrada, con escenas de combate como eje central.
Si bien su presencia en el cine disminuyó con el tiempo, su figura quedó instalada como ícono del género. La filmografía de Norris sintetiza una era del cine de acción donde la fuerza, el honor y la determinación definían a los protagonistas.