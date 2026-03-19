Internaron de urgencia a Chuck Norris en Hawái: qué se sabe sobre su salud

Chuck Norris generó preocupación en las últimas horas luego de ser internado de urgencia en Hawái, en un episodio que volvió a poner su salud bajo la lupa. La noticia fue difundida este jueves, tras información citada por el sitio TMZ sobre la hospitalización del actor.
Según esa reconstrucción, el problema se produjo en la isla de Kauai y obligó a trasladarlo de inmediato a un centro de salud. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el tipo de emergencia médica que sufrió ni sobre el origen del cuadro.
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A pesar del impacto inicial, las primeras versiones aportaron algo de calma. El actor se encontraba de buen ánimo después de haber sido hospitalizado e incluso habría hecho bromas tras el susto.
Lo que más llamó la atención en torno al episodio es que apenas un día antes se lo había visto activo y entrenando. Cabe recordar, que días atrás había celebrado su cumpleaños número 86 con un video en redes sociales en el que se mostraba practicando combate.
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Esa publicación reciente reforzó la sorpresa entre sus seguidores, ya que Norris había transmitido una imagen de vitalidad y agradecimiento por su presente. El contraste entre ese mensaje público y la posterior internación alimentó la preocupación en torno a su estado de salud.
Convertido en un ícono del cine de acción y recordado mundialmente por su papel en Walker, Texas Ranger, Norris construyó durante décadas una imagen asociada a la fortaleza física y la resistencia. Por eso, cualquier novedad vinculada a su salud suele generar una inmediata repercusión internacional.
Por ahora, no hay parte médico oficial ni información más precisa sobre su evolución. La expectativa está puesta en las próximas horas, cuando podrían conocerse nuevos datos sobre el cuadro que motivó su internación en Hawái.