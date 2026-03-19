El secreto de Jennifer Lopez a los 56 años: por qué cambió su entrenamiento para estar más fuerte

Jennifer Lopez es, sin lugar a dudas, un ícono de vitalidad. A sus 56 años, la "Diva del Bronx" sigue desafiando el paso del tiempo, pero no por arte de magia, sino por una capacidad de adaptación constante.
La estrella internacional reveló los ajustes que hizo en su rutina de ejercicios para priorizar la salud muscular. "No se trata de estar delgada, sino de sentirse poderosa", confesó la artista.
Jennifer Lopez es, sin lugar a dudas, un ícono de vitalidad. A sus 56 años, la "Diva del Bronx" sigue desafiando el paso del tiempo, pero no por arte de magia, sino por una capacidad de adaptación constante.
Recientemente, la artista compartió con sus seguidores el profundo cambio que realizó en su entrenamiento físico, dejando atrás las rutinas de cardio extenuantes para enfocarse en un objetivo claro: la fuerza funcional.
Durante décadas, el nombre de JLo estuvo asociado a coreografías exigentes y sesiones de gimnasio de alta intensidad. Sin embargo, al cruzar la barrera de los 55, la cantante y actriz comprendió que su cuerpo necesitaba un enfoque diferente. "Antes entrenaba para quemar calorías; ahora entreno para construir una base sólida", reveló en una entrevista reciente que rápidamente se volvió tendencia.
El secreto detrás de su figura actual radica en el entrenamiento de resistencia con pesas. Según explican sus entrenadores, el foco se ha desplazado hacia el fortalecimiento de la masa muscular, algo vital en las mujeres después de los 50 para proteger la salud ósea y mantener el metabolismo activo.
Lopez asegura que este cambio no solo transformó su silueta, dándole una apariencia más tonificada y definida, sino que mejoró notablemente su energía diaria.
Para Jennifer, el bienestar no es solo una cuestión estética. El cambio en su rutina incluyó una mayor importancia a los días de recuperación y al descanso de calidad.
"A los 20 años sentía que podía entrenar sin parar. Hoy, entiendo que el músculo crece cuando descansamos", confesó la artista, subrayando que la flexibilidad y el yoga ahora complementan sus sesiones de levantamiento de pesas para mantener la movilidad de sus articulaciones.
Otro pilar fundamental de su nueva etapa es la hidratación y una dieta rica en proteínas de alta calidad, fundamentales para reparar los tejidos después del ejercicio. La estrella insiste en que no sigue dietas restrictivas, sino que elige alimentos que le brinden "combustible real" para sus largas jornadas de trabajo.
Más allá de los ejercicios específicos, el mensaje de JLo para la sección "Nosotros" es una invitación a la aceptación y al autocuidado. Para ella, el entrenamiento es una forma de amor propio y una herramienta para sentirse dueña de su cuerpo en una industria que suele ser implacable con el envejecimiento.
"Se trata de sentirse poderosa, de poder cargar tus propias valijas, de jugar con tus hijos y de sentir que tus músculos te sostienen", afirmó. Con esta nueva rutina, la estrella demuestra que la madurez es el momento ideal para reinventarse y que nunca es tarde para cambiar los hábitos en pos de una vida más saludable y fuerte.