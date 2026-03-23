La escapada de Reese Witherspoon en Buenos Aires por su cumpleaños 50

Reese Witherspoon eligió Buenos Aires para celebrar sus 50 años con una escapada tan discreta como especial. Sin una agenda fija, recorrió distintos puntos de la ciudad y disfrutó de su oferta cultural y gastronómica. Una de sus imágenes frente a la Casa Rosada rápidamente se volvió viral.
Durante su estadía, visitó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde caminó entre los visitantes sin ser reconocida en un primer momento. Desde el propio museo compartieron su foto en redes sociales y confirmaron la presencia de laprotagonista de Legalmente rubia.
Interesada por el arte, recorrió distintas salas y se acercó a obras de destacados artistas latinoamericanos, en una experiencia que reflejó su conexión con la cultura de la región.
Recorrió el MALBA y se mezcló entre los visitantes.
Postalesicónicas
Además del circuito cultural, también visitó algunos de los lugares más emblemáticos de la capital. Entre ellos, la Plaza de Mayo, donde se mostró distendida y sonriente en una imagen que luego compartió en sus redes sociales.
La postal con la Casa Rosada de fondo se convirtió en una de las más comentadas, marcando su paso por la ciudad en una fecha especial.
El viaje incluyó una salida gastronómica, donde cenó junto a su pareja. Desde el restaurante destacaron su visita y agradecieron que haya elegido el lugar para celebrar.
La actriz compartió postales del viaje en sus redes sociales.
Un cumpleañosespecial
En paralelo, la actriz compartió en sus redes un mensaje por su cumpleaños acompañado de fotos personales. “Cumplo 50 hoy… hay que reír todos los días que se pueda”, escribió. Entre las imágenes incluyó la tomada en Buenos Aires, confirmando que la ciudad fue parte de un momento significativo.
Aunque su llegada fue en bajo perfil, con el correr de los días se conocieron más detalles de su estadía. Entre paseos, cultura y gastronomía, la actriz encontró en la capital argentina el escenario ideal para una celebración íntima.