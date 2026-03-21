Desde las calles de Puglia

Donato de Santis y un cambio de vida: por qué eligió la calma lejos de las hornallas de la TV

El reconocido chef italiano, que supo conquistar al público argentino en MasterChef, transita una etapa de introspección y nuevos proyectos. "Buscaba otro ritmo", confesó sobre su presente alejado de la pantalla chica.