Donato de Santis y un cambio de vida: por qué eligió la calma lejos de las hornallas de la TV

Hay ciclos que se cierran no por falta de éxito, sino por la necesidad vital de reencontrarse con uno mismo. Donato de Santis, el italiano más querido de la gastronomía argentina, parece haber encontrado ese equilibrio que tanto anhelaba.
El reconocido chef italiano, que supo conquistar al público argentino en MasterChef, transita una etapa de introspección y nuevos proyectos. "Buscaba otro ritmo", confesó sobre su presente alejado de la pantalla chica.
Hay ciclos que se cierran no por falta de éxito, sino por la necesidad vital de reencontrarse con uno mismo. Donato de Santis, el italiano más querido de la gastronomía argentina, parece haber encontrado ese equilibrio que tanto anhelaba.
Tras años de exposición máxima y la adrenalina constante que significó el fenómeno de MasterChef Celebrity, el cocinero decidió dar un paso al costado de la vorágine televisiva para abrazar un presente mucho más calmo y conectado con sus raíces.
La decisión no fue abrupta, pero sí necesaria. Donato, quien se convirtió en una figura familiar en los hogares a través de la pantalla de Telefe, sintió que el formato de los certámenes de cocina ya había cumplido una etapa en su vida profesional. El desgaste de las grabaciones extensas y la presión del minuto a minuto cedieron ante el deseo de volver a lo esencial: el contacto directo con el producto y el tiempo de calidad con los suyos.
“Es un ciclo que se termina, estoy agradecido por todo lo que vivimos, pero ahora quiero dedicarme a otras cosas”, expresó, dejando en claro que su decisión respondía a la necesidad de cambiar de ritmo y enfocarse en proyectos diferentes.
A través de su cuenta de Instagram, Donato de Santis compartió imágenes de su vida actual en Italia, donde se lo pudo ver paseando en moto por las calles de Puglia. “Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente, y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso. Acá la vida va a otro ritmo”, escribió.
El recorrido por la costa italiana mostró cómo el chef elige vivir estos momentos lejos de las cocinas de MasterChef Celebrity. “Pasás por pueblitos blancos, piedras viejas, olor a mediterráneo, y entendés por qué uno vuelve siempre. Manejar así es cocinar sin receta. Elegís la curva, escuchás el motor y dejás que el paisaje haga el resto”, compartió en su publicación.
Este "otro ritmo" del que habla De Santis no implica quietud, sino una actividad más consciente. El chef se ha volcado de lleno a fortalecer sus emprendimientos gastronómicos y a realizar viajes que funcionan como puentes culturales entre su Italia natal y su Argentina por adopción.
Para Donato, la cocina nunca fue solo una competencia, sino una forma de lenguaje. En esta nueva etapa, ese lenguaje se traduce en clases magistrales, la curaduría de sus propios ingredientes y una presencia mucho más orgánica en sus redes sociales, donde comparte la intimidad de su hogar y sus hallazgos gastronómicos sin las ataduras de un guion televisivo.
Aunque el público extrañe sus devoluciones apasionadas y su mezcla de italiano y español, la huella de Donato en la televisión argentina es imborrable. Sin embargo, este presente lo encuentra más pleno.
"La televisión es un amor intenso, pero a veces hay que saber tomar distancia para no perder la esencia", dice dejando en claro que su prioridad hoy es la autenticidad.