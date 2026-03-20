Ian Lucas reveló qué hará con los 50 millones que ganó en MasterChef Celebrity
Tras consagrarse ganador en una final infartante, el influencer rompió el silencio y confirmó que donará el premio mayor. "El dinero no es para mí", aseguró emocionado al recordar a una pequeña fan que marcó su paso por el certamen.
Ian Lucas ganó Masterchef Celebrity 2026. Foto: Prensa Telefe.
La cocina más famosa del país apagó sus hornillas este jueves por la noche, pero el eco de su gran final sigue resonando con fuerza. Ian Lucas, quien se alzó con el trofeo de MasterChef Celebrity 2026 tras vencer a Sofía “La Reini” Gonet, no solo se llevó el reconocimiento del jurado por su evolución culinaria, sino que ahora se gana el aplauso de la sociedad argentina.
En las últimas horas, el creador de contenido reveló que el millonario premio de 50 millones de pesos tendrá un destino estrictamente benéfico.
Una promesa nacida del dolor y la empatía
El joven de 27 años, que durante la competencia mantuvo un perfil de gran sensibilidad, explicó que su decisión se gestó a partir de una historia personal que lo "quiebra". Se trata de Oli, una pequeña fan de 4 años con una enfermedad terminal a quien Ian conoció durante las grabaciones del programa.
"La invité a merendar a mi casa con sus padres y a los pocos días falleció", relató el influencer con la voz entrecortada. Ese vínculo transformó su visión sobre el éxito en el reality: "Me enteré de que donde ella estaba había muchos chicos que se emocionaron con mi visita y querían verme. Por eso, una parte importante del premio irá para ese lugar y para esos niños", sentenció, dejando en claro que su motor nunca fue el rédito económico, sino un desafío personal de superación.
Los platos que presentó Ian Lucas. Foto: Telefé.
El menú que lo llevó a la gloria
La consagración no fue casualidad. Ian Lucas logró conquistar los exigentes paladares de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui con un menú de tres pasos que apeló a la memoria emotiva:
Entrada: fainá con provolone, una apuesta por lo clásico con técnica depurada.
Plato Principal: milanesa de tomahawk acompañada de fideos caseros, elevando un plato familiar a nivel de alta cocina.
Postre: arroz con leche reversionado, una preparación que incluso provocó las lágrimas de Donato en su última gala como jurado.
Los finalistas de Masterchef: Sofi "La reini" Gonet y Ian Lucas. Foto: Prensa Telefé.
Un premio dividido: niños y animales
Además de la donación para el centro donde se encontraba su pequeña fan, el influencer adelantó que otra parte de los fondos será destinada a refugios de animales. "Amo a los perros, siento que son más compañeros que las personas", confesó quien fuera uno de los participantes más queridos por el público, alcanzando picos de rating históricos para la pantalla de Telefe.
En un contexto donde la competitividad suele primar sobre la humanidad, el gesto de Ian Lucas devuelve la mirada hacia lo esencial. El joven que llegó a las cocinas entre rumores de romance y polémicas mediáticas, se retira con el trofeo bajo el brazo y la satisfacción de haber convertido una victoria personal en una esperanza colectiva. Como él mismo definió: "El premio, como llega, se va", dejando una lección de desapego y solidaridad que trasciende la pantalla.