Millonario premio

Ian Lucas reveló qué hará con los 50 millones que ganó en MasterChef Celebrity

Tras consagrarse ganador en una final infartante, el influencer rompió el silencio y confirmó que donará el premio mayor. "El dinero no es para mí", aseguró emocionado al recordar a una pequeña fan que marcó su paso por el certamen.