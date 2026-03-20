Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity 2026: todos los detalles de la final

La cocina más famosa del país apagó sus hornillas con una gala final que mantuvo en vilo a la audiencia. En un duelo de estilos y personalidades, el influencer Ian Lucas se alzó con el trofeo de MasterChef Celebrity 2026, superando a la creadora de contenido Sofi “La Reini” Gonet.
Bajo la conducción de Wanda Nara y la atenta mirada del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los finalistas debieron preparar un menú de tres pasos (entrada, plato principal y postre) en 90 minutos. La noche estuvo cargada de mística, con la presencia de ex participantes y familiares que alentaron desde el balcón.
Los finalistas de Masterchef: Sofi "La reini" Gonet y Ian Lucas. Foto: Prensa Telefé.
El menú del campeón
Ian Lucas apostó por una propuesta que fusionó la tradición familiar con técnicas de alta cocina. Para la entrada, presentó una fainá con provolone y cebollas caramelizadas. El plato fuerte, que terminó de definir la competencia a su favor, fue un tomahawk con milanesa de masa madre y guarnición de papas rústicas.
Finalmente, cerró su participación con un postre clásico pero ejecutado a la perfección: un arroz con leche cremoso, inspirado en las recetas de su abuela. "Lograste elevar lo simple a un nivel de excelencia", sentenció Martitegui al momento de la devolución, destacando la evolución del joven a lo largo del certamen.
Los platos que presentó Ian Lucas. Foto: Telefé.
Un premio con propósito solidario
Más allá del reconocimiento y el trofeo, el triunfo de Ian Lucas estuvo marcado por un gesto que conmovió a todos los presentes. El ganador se hizo acreedor de un premio de 50 millones de pesos y una beca de estudio en una prestigiosa escuela de cocina.
Al momento de recibir el galardón, Ian anunció que donará la totalidad del dinero en efectivo a una fundación de lucha contra el cáncer infantil, en honor a una pequeña seguidora suya que falleció durante el transcurso del programa. “Este premio no es mío, es de ella y de todos los chicos que la pelean día a día”, expresó entre lágrimas el influencer.
La final no solo fue un éxito en la pantalla de Telefe, sino que dominó las tendencias globales en redes sociales. El enfrentamiento entre los "fandoms" de Ian y Sofi Gonet generó una interacción récord, consolidando a esta edición como una de las más exitosas en términos de audiencia joven.
Con este triunfo, Ian Lucas se suma a la lista de celebridades que lograron dominar el rigor del reloj y los sabores frente a los chefs más exigentes de la Argentina.