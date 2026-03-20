Wanda Nara será protagonista de una comedia romántica: de qué trata la película

Wanda Nara sorprendió a su audiencia al revelar el próximo paso en su carrera durante la final de MasterChef Celebrity. La conductora confirmó que será protagonista de una comedia romántica producida por Telefe Studios y coproducida por Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4.
El proyecto comenzará a grabarse en las próximas semanas, una vez que la mediática regrese de sus vacaciones por el mundo.
La noticia se conoció minutos antes de que el programa coronara a Ian Lucas como campeón de la temporada.
“Antes de conocer al gran ganador o ganadora de MasterChef, quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz”, expresó la conductora al aire. Luego confirmó su participación en el film y adelantó que se tratará de una historia “espectacular, divertida y emocionante”.
Además, anticipó que la película está pensada para estrenarse en cines hacia fin de año.
De qué trata la película
La producción será una remake del film mexicano ¿Quieres ser mi hijo?, protagonizado originalmente por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.
Wanda Nara protagonizará la remake de la película mexicana.
En esta nueva versión, Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que, tras descubrir una infidelidad, regresa a su antiguo departamento. En medio de una entrevista laboral que podría cambiar su rumbo, es confundida con una madre, condición que resulta favorable para el puesto.
A partir de ese malentendido, decide pedirle a su vecino de 23 años que se haga pasar por su hijo. Sin embargo, la cercanía entre ambos dará lugar a un vínculo inesperado que podría complicar el plan inicial.
Con este proyecto, Wanda Nara dará un paso importante hacia la actuación en cine, ampliando su perfil dentro del mundo del entretenimiento. La película marcará su debut protagónico en la pantalla grande y la posicionará en un nuevo rol, esta vez como actriz principal en una producción internacional.