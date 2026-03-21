Entre el encierro y el lujo

El sorprendente regalo que recibió Morena Rial en su arresto domiciliario

Tras obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, la mediática recibió un presente de su abogado, Alejandro Cipolla. Lejos de las joyas o los lujos, el obsequio tiene un fin académico: ayudarla en su intención de estudiar Derecho.