El sorprendente regalo que recibió Morena Rial en su arresto domiciliario
Tras obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, la mediática recibió un presente de su abogado, Alejandro Cipolla. Lejos de las joyas o los lujos, el obsequio tiene un fin académico: ayudarla en su intención de estudiar Derecho.
More recibió un regalo que sorprendió a sus seguidores por su sencillez y su significado.
Morena Rial transita sus primeras horas fuera del penal de Magdalena con una perspectiva diferente. Luego de que la Justicia le otorgara el arresto domiciliario —que cumple en la casa de su hermana Rocío en Belgrano—, la joven parece estar decidida a dar un vuelco en su vida. En ese contexto, recibió un regalo que sorprendió a sus seguidores por su sencillez y su significado: un set completo de útiles para comenzar sus estudios universitarios.
Fue su abogado y amigo cercano, Alejandro Cipolla, quien se encargó de enviarle el presente. Según trascendió, el letrado le hizo llegar una caja con más de 70 fibrones de colores, resaltadores y material de papelería. ¿El motivo? Morena manifestó su firme deseo de inscribirse en la carrera de Abogacía para entender, desde adentro, los procesos legales que la afectaron en el último tiempo.
"Le regalé fibrones de colores para resaltar los textos. Le mandé como 70 fibrones, de todos los colores, una caja gigante. Me dijo que le encantó", dijo Cipolla, confirmando que la iniciativa busca incentivar a la joven en este nuevo camino académico mientras cumple con la restricción de libertad.
More Rial y su abogado, Alejandro Cipolla.
El refugio en Belgrano y el vínculo familiar
El cambio de régimen no solo implicó dejar atrás los muros de la cárcel, sino también un reencuentro esperado con su hijo Amadeo. Actualmente, Morena se encuentra bajo el monitoreo de una tobillera electrónica y reside en el departamento de su hermana Rocío, quien se ofreció como garante para que el beneficio fuera otorgado.
Este acercamiento familiar también incluye a su padre, Jorge Rial.Tras meses de una relación fracturada y marcada por reproches públicos, el periodista habría cedido en su postura, apoyando económicamente y logísticamente este proceso de "reinserción" domiciliaria de su hija mayor.
More recibió un gran set de fibrones para comenzar la facultad, un regalo sencillo pero con significado. Imagen ilustrativa
Un cambio de perfil bajo la lupa judicial
La causa que la involucra —por presuntos robos bajo la modalidad de "escruche" en Villa Adelina— sigue su curso, pero la estrategia de la defensa ahora apunta a demostrar que Morena puede mantener una vida ordenada y productiva. El estudio del Derecho aparece no solo como una ocupación para mitigar la ansiedad del encierro, sino como una herramienta de defensa personal.
Para la opinión pública, que sigue sus pasos con lupa, este gesto de los "fibrones" es visto como un intento de redención. Resta ver si la constancia académica acompañará este nuevo presente, lejos de los escándalos mediáticos y cerca de los libros.