Tras casi siete meses

Morena Rial rompió el silencio detenida y ya cumple arresto domiciliario

Desde la casa de su hermana Rocío, donde seguirá con monitoreo electrónico, relató cómo fue su estadía en el penal de Magdalena y contó cómo será su régimen de visitas.

Morena Rial habló por primera vez después de recibir el beneficio del arresto domiciliario. La mediática se instaló en la casa de su hermana Rocío, donde continuará bajo monitoreo electrónico mientras avanza su situación judicial.

Desde allí, se refirió a los casi siete meses que pasó detenida en la unidad penal de Magdalena. “No deja de ser un encierro, no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento nadie me faltó el respeto y estuvo todo bien”, dijo.

Cómo describió su paso por la unidad penal

En su testimonio, Morena contó que atraviesa la etapa actual “tranquila” y destacó que está con su hijo, Amadeo, en la vivienda donde cumplirá la medida. “Estoy bien, con mi hijo que está durmiendo la siesta, pero todo tranqui”, expresó.

También mencionó el rol de su familia durante el tiempo que estuvo privada de la libertad. “Al nene siempre lo cuidaron bien mi papá y mi hermana, por eso siempre estuve tranquila. Estoy muy contenta de estar acá”, sostuvo.

Visitas, rutina y planes de estudio

Sobre el régimen de visitas, explicó que por el momento tiene autorizadas dos personas. “Tengo permitidas dos personas, y son mis dos amigos, de máxima confianza, y después no tengo más nadie por ahora”, detalló.

En cuanto a sus próximos pasos, anticipó la intención de iniciar una carrera universitaria. “Seguramente empiece a estudiar abogacía. Alan ya me anotó”, señaló.

Además, indicó que buscará cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia. “Obviamente voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mi hijo y de mis hijos”, agregó.

El lugar de la domiciliaria y el respaldo familiar

La vivienda donde Morena Rial cumple el arresto domiciliario es la casa de su hermana Rocío, quien venía a cargo del cuidado del menor. La medida incluye monitoreo electrónico durante la permanencia en el domicilio.

Su abogado, Martín Leiro, señaló que Jorge Rial firmó un compromiso para acompañar a su hija durante el cumplimiento de las obligaciones. También indicó que la familia se comprometió a brindar apoyo económico y de contención durante este período.

Detención en Magdalena y condiciones de alojamiento

Morena Rial permaneció detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Según su defensa, durante parte de ese tiempo estuvo alojada en un sector de “buzones”.

De acuerdo a lo informado por su abogado, se trata de una celda apartada del resto, equipada con ventana, baño y una cama de hormigón, además de colchón ignífugo y frazadas.

