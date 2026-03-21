Tini y Ángela Torres hicieron vibrar al Mario Alberto Kempes
Las artistas sorprendieron a miles de fanáticos al compartir escenario para interpretar "Si tú te vas". Un abrazo que selló una noche histórica en Córdoba y que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.
Con una puesta en escena minimalista, Ángela apareció bajo las luces para fundirse en un dúo vocal que destacó por la armonía y la calidez.
El Estadio Mario Alberto Kempes no fue solo el escenario de un show musical; fue el epicentro de un reencuentro esperado. En el marco de una gira que viene rompiendo esquemas, Tini Stoessel invitó a Ángela Torres a subir al escenario para regalar una versión acústica y cargada de emoción de "Si tú te vas".
La química entre ambas, que comparten años de trayectoria en la industria nacional, desató la euforia de un público que no escatimó en ovaciones.
Un cruce generacional y de talento
La noche cordobesa transcurría entre los hits habituales de la "Triple T", pero el clima cambió cuando los acordes de la balada comenzaron a sonar. Con una puesta en escena minimalista, Ángela apareció bajo las luces para fundirse en un dúo vocal que destacó por la armonía y la calidez.
"Es un placer enorme compartir este momento con alguien que admiro tanto", dijo Ángela Torres en diálogo con este medio tras bajar del escenario, visiblemente conmovida por la respuesta de la marea de gente que colmó el estadio.
Como suele suceder con cada movimiento de Stoessel, el clip de la presentación no tardó en inundar las plataformas digitales.
El fenómeno en las redes
Como suele suceder con cada movimiento de Stoessel, el clip de la presentación no tardó en inundar las plataformas digitales. Los seguidores destacaron no solo la calidad vocal de ambas, sino también la sororidad y el apoyo mutuo entre las máximas referentes del pop argentino actual.
Este cruce se da en un momento clave para ambas: Tini consolidando su etapa más introspectiva y Ángela en pleno ascenso con sus nuevos lanzamientos.
El look de Ángela Torres para el show en el Kempes.
Una noche para el recuerdo
El show continuó con el despliegue coreográfico al que Tini nos tiene acostumbrados, pero el eco de esa colaboración quedó flotando en el aire del Kempes. La fecha en Córdoba vuelve a confirmar que la provincia es una parada obligatoria y un termómetro infalible para el éxito de las grandes producciones nacionales.
El abrazo final entre Tini y Ángela sobre el escenario no fue solo una despedida para esa canción; fue la confirmación de que la escena pop argentina atraviesa su momento más sólido, donde la colaboración prima sobre la competencia. Córdoba, una vez más, fue testigo de un capítulo dorado de la música joven.